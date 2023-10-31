Gempa M3,4 Guncang Jayapura Papua Malam Ini

JAKARTA - Gempa bermagnitudo (M) 3,4 mengguncang Jayapura, Papua, Selasa (31/10/2023), malam ini.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 00:51 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:3.4, 31-Oct-2023 00:51:27WIB, Lok:3.00LS, 139.87BT (2 km Tenggara KAB-JAYAPURA-PAPUA), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )