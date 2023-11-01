Israel Bela Keputusan Serang Kamp Pengungsi Gaza, Demi Bunuh Komandan Hamas

ISRAEL - Pasukan Pertahanan Israel (IDF) membela keputusan militer Israel yang menargetkan kamp pengungsi Jabalya di Gaza utara.

Menurut saksi mata dan petugas medis di daerah kantong tersebut, serangan Israel di daerah tersebut menyebabkan kerusakan besar dan menewaskan banyak orang.

Juru Bicara Letkol Jonathan Conricus mengatakan dalam jumpa pers pada Selasa (31/102/2023) malam waktu setempat bahwa Israel telah menyerang kamp tersebut untuk membunuh komandan penting Hamas Ibrahim Biari, yang menjadi sosok penting dalam perencanaan dan pelaksanaan serangan pada 7 Oktober lalu.

“Dia secara aktif mengoordinasikan, mengatur, dan memimpin kegiatan tempur melawan IDF ketika dia menjadi sasaran,” terangnya, dikutip CNN.

Juru bicara IDF mengatakan bahwa aktivitas Biari dimulai sebelum 2004 ketika dia “mendalangi” serangan di Ashdod yang menyebabkan terbunuhnya 13 warga Israel.

Conricus mengatakan puluhan pejuang Hamas juga tewas dalam serangan pada Selasa (31/10/2023) ketika terowongan bawah tanah di bawah kamp runtuh.

Dia menambahkan bahwa IDF masih berupaya untuk mendapatkan jumlah pasti korban.

“Saya memahami bahwa hal ini juga menjadi alasan mengapa ada banyak laporan mengenai kerusakan tambahan dan korban di pihak non-tempur. Kami juga sedang menyelidikinya,” terangnya.