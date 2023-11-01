Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Situasi Rumah Sakit Indonesia Kritis, Menlu RI Upayakan Masuknya Bahan Bakar ke Gaza

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |19:55 WIB
Situasi Rumah Sakit Indonesia Kritis, Menlu RI Upayakan Masuknya Bahan Bakar ke Gaza
Foto: ist.
A
A
A

JAKARTA – Serangan dan blokade Israel di Jalur Gaza membuat situasi kemanusiaan di daerah kantong Palestina itu sangat mengkhawatirkan. Tindakan Israel ini juga mempengaruhi masjid-masjid di Jalur Gaza, termasuk Rumah Sakit Indonesia.

Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza pada Rabu, (1/11/2023) memperingatkan bahwa pasokan bahan bakar generator utama di Rumah Sakit Indonesia dan rumah Sakit Al Syifa Medical Complex di Gaza tinggal tersisa beberapa jam lagi. Jika tidak mendapatkan pasokan bahan bakar, kedua rumah sakit ini akan berhenti beroperasi, yang bisa berakibat fatal bagi para pasien dan korban luka-luka yang dirawat di sana.

Terkait hal ini, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan bahwa Indonesia mengupayakan masuknya pasokan bahan bakar untuk ke Gaza, yang sangat dibutuhkan oleh kedua rumah sakit tersebut dan fasilitas medis di sana. Menurutnya, situasi terkait pasokan bahan bakar, air bersih, dan kebutuhan pokok di Gaza sudah sangat kritis.

“Beberapa hal yang memang sudah sangat kritis dan terus kita upayakan adalah masuknya bahan bakar ke Gaza dan juga air bersih, selain tentunya kebutuhan-kebutuhan bahan pokok yang memang sudah sangat diperlukan oleh penduduk Gaza,” terang Menlu RI dalam pengarahan pers di Jakarta, Rabu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183088/macron-Ouep_large.jpg
Presiden Macron Ultimatum Israel, Jangan Coba-Coba Mencaplok Tepi Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/18/3180255/gaza-nLK8_large.jpg
Israel Gempur Gaza, 104 Warga Palestina Tewas Didominasi Anak-Anak dan Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179960/gaza-y2Pp_large.jpg
Israel Gempur Gaza dan Tewaskan 26 Orang di Tengah Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/18/3179148/tayyip-a3uj_large.jpg
Erdogan Desak AS Bungkam Israel Agar Mematuhi Gencatan Senjata di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/18/3178408/mohammed_ibrahim-MpCb_large.jpg
Jeritan Pilu Remaja Palestina, Mohammed Ibrahim dari Kekejaman "Rumah Jagal" Militer Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/18/3173624/trump-BmFP_large.jpg
Trump ke Hamas, Batas Waktu 4 Hari Merespons Proposal Gaza atau Akhir Menyedihkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement