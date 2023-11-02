Serangan Udara Kembali Hantam Kamp Pengungsi Jabalia, Israel Klaim Bunuh Komandan Hamas

Warga Palestina mencari korban di antara puing-puing bangunan di Kamp Jabalia, Gaza, 31 Oktober 2023. (Foto: Reuters)

GAZA/YERUSALEM - Pasukan Israel kembali melancarkan serangan udara ke kamp pengungsi Jabalia di Gaza pada Rabu, (1/11/2023). Ini merupakan serangan kedua militer Zionis ke kamp pengungsi itu dalam dua hari.

Warga Palestina mencari di antara puing-puing dalam upaya mencari korban yang terjebak setelah serangan Israel di kamp pengungsi terbesar di Gaza itu. Saksi mata menyebut serangan Israel ke kamp yang padat itu sebagai “pembantaian”.

Militer Israel mengatakan jet tempurnya menyerang kompleks komando dan kendali Hamas di Jabalia “berdasarkan intelijen yang tepat,” dan menewaskan Muhammad A’sar, kepala unit rudal anti-tank kelompok Hamas.

“Hamas sengaja membangun infrastruktur terornya di bawah, di sekitar, dan di dalam bangunan sipil, dengan sengaja membahayakan warga sipil Gaza,” demikian pernyataan Israel sebagaimana dilansir Reuters.

Israel melancarkan pengeboman tanpa henti ke Jalur Gaza yang padat penduduknya dari darat, laut dan udara dalam kampanyenya untuk memusnahkan kelompok Islam tersebut setelah serangan mematikan lintas batas ke Israel selatan pada 7 Oktober.