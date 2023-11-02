Kehabisan Bahan Bakar, Generator Utama Rumah Sakit Indonesia di Gaza Berhenti Beroperasi

GAZA – Generator utama di Rumah Sakit Indonesia di Gaza telah tidak beroperasi setelah kehabisan pasokan bahan bakar, demikian diumumkan Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza. Potensi berhentinya generator utama ini telah diperingatkan sejak beberapa hari sebelumnya karena Israel telah menyetop semua pasokan bahan bakar ke Gaza,

Rumah sakit kini terpaksa menggunakan generator cadangan, yang berarti stasiun oksigen rumah sakit, serta ventilasi dan AC, terhenti.

Kulkas yang digunakan untuk menjaga kesejukan mayat juga tidak berfungsi.

Para pejabat mengatakan bahwa rumah sakit tersebut akan dapat berfungsi sebagian selama beberapa hari dengan menggunakan generator cadangan sebelum rumah sakit tersebut ditutup sepenuhnya.

Pada pengarahan pers, Rabu, (1/11/2023) Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan bahwa pemerintah RI tengah mengupayakan masuknya pasokan bahan bakar ke Gaza, selain juga kebutuhan penting lain seperti air bersih.

“Beberapa hal yang memang sudah sangat kritis dan terus kita upayakan adalah masuknya bahan bakar ke Gaza dan juga air bersih, selain tentunya kebutuhan-kebutuhan bahan pokok yang memang sudah sangat diperlukan oleh penduduk Gaza,” terang Menlu RI dalam pengarahan pers di Jakarta.