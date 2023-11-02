Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kehabisan Bahan Bakar, Generator Utama Rumah Sakit Indonesia di Gaza Berhenti Beroperasi

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |08:56 WIB
Kehabisan Bahan Bakar, Generator Utama Rumah Sakit Indonesia di Gaza Berhenti Beroperasi
Foto: Ist.
A
A
A

GAZA – Generator utama di Rumah Sakit Indonesia di Gaza telah tidak beroperasi setelah kehabisan pasokan bahan bakar, demikian diumumkan Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza. Potensi berhentinya generator utama ini telah diperingatkan sejak beberapa hari sebelumnya karena Israel telah menyetop semua pasokan bahan bakar ke Gaza,

Rumah sakit kini terpaksa menggunakan generator cadangan, yang berarti stasiun oksigen rumah sakit, serta ventilasi dan AC, terhenti.

Kulkas yang digunakan untuk menjaga kesejukan mayat juga tidak berfungsi.

Para pejabat mengatakan bahwa rumah sakit tersebut akan dapat berfungsi sebagian selama beberapa hari dengan menggunakan generator cadangan sebelum rumah sakit tersebut ditutup sepenuhnya.

Pada pengarahan pers, Rabu, (1/11/2023) Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan bahwa pemerintah RI tengah mengupayakan masuknya pasokan bahan bakar ke Gaza, selain juga kebutuhan penting lain seperti air bersih.

“Beberapa hal yang memang sudah sangat kritis dan terus kita upayakan adalah masuknya bahan bakar ke Gaza dan juga air bersih, selain tentunya kebutuhan-kebutuhan bahan pokok yang memang sudah sangat diperlukan oleh penduduk Gaza,” terang Menlu RI dalam pengarahan pers di Jakarta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183670/maria_zakharova-sIxz_large.jpg
Rusia: Pembentukan Negara Palestina Kunci Perdamaian Jangka Panjang di Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183088/macron-Ouep_large.jpg
Presiden Macron Ultimatum Israel, Jangan Coba-Coba Mencaplok Tepi Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/18/3180255/gaza-nLK8_large.jpg
Israel Gempur Gaza, 104 Warga Palestina Tewas Didominasi Anak-Anak dan Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179960/gaza-y2Pp_large.jpg
Israel Gempur Gaza dan Tewaskan 26 Orang di Tengah Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/18/3179148/tayyip-a3uj_large.jpg
Erdogan Desak AS Bungkam Israel Agar Mematuhi Gencatan Senjata di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/18/3178408/mohammed_ibrahim-MpCb_large.jpg
Jeritan Pilu Remaja Palestina, Mohammed Ibrahim dari Kekejaman "Rumah Jagal" Militer Israel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement