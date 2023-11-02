Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M6,6 Guncang Kupang, BMKG Sebut Terjadi Dua Gempa Susulan

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |05:47 WIB
Gempa M6,6 Guncang Kupang, BMKG Sebut Terjadi Dua Gempa Susulan
Illustrasi (foto: dok freepik)
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa M6,6 yang mengguncang Kupang, Nusa Tenggara Timur, dini hari tadi dipicu aktivitas sesar aktif.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi kerak dangkal ( shallow crutal earthquake ) dipicu aktivitas sesar aktif,” ungkap Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami Daryono dalam keterangan resminya, Kamis (2/11/2023).

BMKG melaporkan gempa terjadi dini sekitar pukul 04.04 WIB. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 10,26° LS ; 123,72° BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 15 Km arah Tenggara Kupang Nusa Tenggara Timur pada kedalaman 25 km.

“Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M6,3. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan turun ( normal fault ),” kata Daryono.

Gempa Kupang M6,3 dirasakan di Kupang dengan skala intensitas VI MMI, di Kab. Timor Tengah Selatan intensitas IV-V MMI , di Rote dan Waingapu intensitas III MMI, dan di Alor dengan skala intensitas II MMI.

“Hingga pukul 05.20 WIB, hasil monitoring BMKG terhadap Gempa Kupang M6,3 menunjukkan telah terjadi 2 aktivitas gempabumi susulan ( aftershock ) pada pukul 04:28 WIB dengan magnitudo M 3.5 dan pada pukul 05:03 WIB dengan magnitudo M 3.4,” papar Daryono.

(Awaludin)

      
