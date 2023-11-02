Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Komplotan Bandit Spesialis Curanmor Antarkota Ditangkap Polisi

Lukman Hakim , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |02:01 WIB
Komplotan Bandit Spesialis Curanmor Antarkota Ditangkap Polisi
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

SURABAYA - Polres Pelabuhan Tanjung Perak berhasil membekuk komplotan bandit pencurian kendaraan bermotor (curanmor), antarkota saat beraksi di Asemrowo, Kota Surabaya. Empar orang orang diamankan dan satu orang berstatus buron alias daftar pencarian orang (DPO).

Empat pelaku yang diamankan berinisial L, S, SB, dan HR ini. Mereka kini sudah meringkuk dalam tahanan Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak. Komplotan ini beroperasi antar kota. Antara lain, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Jombang, Lamongan, dan Kediri. Selama menjalankan aksinya, mereka telah menggondol 10 unit sepeda motor.

Kanit Resmob Polres Tanjung Perak Surabaya, Ipda Yudha Sukmana Putra mengatakan, komplotan ini spesialisasinya curannor. Mereka berkeliling menggunakan mobil dan sasarannya wilayah antar kota di Jawa timur (Jatim). Dalam satu hari, tersangka dapat mencuri dua hingga tiga unit sepeda motor.

"Motor curian mereka angkut dan masukkan ke dalam mobil. Mobil yang digunakan merupakan mobil rental. Dari lima tersangka ini satu berperan sebagai sopir empat orang sebagai eksekutor," katanya, Rabu (1/11/2023).

Yudha menjelaskan, pencurian dilakukan dengan cara menurunkan ke-empat tersangka di titik lemah pengawasan, seperti desa- desa. Pertama empat tersangka turun bersamaan di suatu tempat yang sepi pengawasan. Mereka lalu beraksi, dan ketika berhasil, baru dijemput dengan mobil sarana.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182389/pencurian-Qf5s_large.jpg
Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Fasilitas Hotel yang Beraksi di Jakarta Pusat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179491/museum-vheu_large.jpg
2 Tersangka Pencurian Perhiasan Rp1,6 Triliun di Museum Louvre Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179458/maling_motor-S45O_large.jpg
Diamuk Massa, Maling Motor Bersenpi di Tambora Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176767/viral-rWzL_large.jpg
Kronologi Moge Harley Davidson Rp250 Juta Ditemukan di Bekasi Usai Dicuri di Senayan City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172531/pencurian-4EQR_large.jpg
Rumah di Depok Dibobol Maling, Uang Belasan Juta dan 110 Gram Emas Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170230/pencurian-lDsw_large.jpg
Duh! Pria di Bekasi Nekat Curi Motor Mantan Mertuanya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement