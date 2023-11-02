Komplotan Bandit Spesialis Curanmor Antarkota Ditangkap Polisi

SURABAYA - Polres Pelabuhan Tanjung Perak berhasil membekuk komplotan bandit pencurian kendaraan bermotor (curanmor), antarkota saat beraksi di Asemrowo, Kota Surabaya. Empar orang orang diamankan dan satu orang berstatus buron alias daftar pencarian orang (DPO).

Empat pelaku yang diamankan berinisial L, S, SB, dan HR ini. Mereka kini sudah meringkuk dalam tahanan Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak. Komplotan ini beroperasi antar kota. Antara lain, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Jombang, Lamongan, dan Kediri. Selama menjalankan aksinya, mereka telah menggondol 10 unit sepeda motor.

Kanit Resmob Polres Tanjung Perak Surabaya, Ipda Yudha Sukmana Putra mengatakan, komplotan ini spesialisasinya curannor. Mereka berkeliling menggunakan mobil dan sasarannya wilayah antar kota di Jawa timur (Jatim). Dalam satu hari, tersangka dapat mencuri dua hingga tiga unit sepeda motor.

"Motor curian mereka angkut dan masukkan ke dalam mobil. Mobil yang digunakan merupakan mobil rental. Dari lima tersangka ini satu berperan sebagai sopir empat orang sebagai eksekutor," katanya, Rabu (1/11/2023).

Yudha menjelaskan, pencurian dilakukan dengan cara menurunkan ke-empat tersangka di titik lemah pengawasan, seperti desa- desa. Pertama empat tersangka turun bersamaan di suatu tempat yang sepi pengawasan. Mereka lalu beraksi, dan ketika berhasil, baru dijemput dengan mobil sarana.