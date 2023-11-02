Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMSEL

Diduga Cabuli Murid, Oknum Guru di Banyuasin Dilaporkan ke Polisi

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |09:45 WIB
Ilustrasi (Foto: Ist)
Ilustrasi (Foto: Ist)
A
A
A

BANYUASIN - AL, seorang oknum guru SMP Negeri di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel), dilaporkan ke Polda Sumsel karena diduga telah mencabuli murid perempuan berinisial K (13) yang masih duduk di kelas 7.

Didampingi penasihat hukum, HO yang merupakan ibu korban, mengatakan peristiwa pencabulan itu terungkap setelah HO curiga dengan perubahan perilaku putrinya itu.

"Setelah diajak bercerita, anak saya mengaku kalau sudah menjadi korban pencabulan oleh gurunya," katanya, Kamis (2/11/2023).

Dikatakan HO, peristiwa pencabulan berawal saat AI mengajak korban ke ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) pada 13 September 2023 lalu. Korban yang tanpa curiga lantas mengikuti perintah gurunya itu.

"Saat itulah pencabulan itu dilakukan, korban diancam akan dipukul jika berteriak hingga membuatnya takut," katanya.

Atas dasar itu pula, HO berharap kepolisian dapat segera menindaklanjuti laporan itu dan oknum guru tersebut ditangkap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Adapun laporan dugaan pencabulan tersebut sudah diterima dengan nomor: STTLP/726/x/2023/SPKT Polda Sumsel.

Telusuri berita news lainnya
