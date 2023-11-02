Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Dobrak Kosan, Polisi Gagalkan Upaya Wanita Muda Bunuh Diri

Dede Febriansyah , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |12:50 WIB
Dobrak Kosan, Polisi Gagalkan Upaya Wanita Muda Bunuh Diri
Dobrak kosan, polisi gagalkan upaya wanita bunuh diri. (Ist)
A
A
A

 

PALEMBANG - Tim Hunter Reborn Presisi Satreskrim Polrestabes Palembang berhasil menyelamatkan seorang wanita berinisial AV (23), asal Purworejo, Jawa Tengah, yang hendak bunuh diri.

Korban AV diselamatkan dari sebuah kos-kosan yang berada di Jalan Tanjung Barangan, Perumahan Pinang Jaya, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat (IB) I Palembang.

Salah satu kerabat keluarga AV, Imran mengatakan, dirinya dihubungi keluarga AV yang memintanya untuk memeriksa keberadaan wanita itu di kamar kosnya. Hal itu lantaran AV tidak ada kabar dalam beberapa hari terakhir.

"Terakhir korban ini komunikasi lewat Whatsapp dengan keluarganya dan mengatakan ingin mengakhiri hidup. Lalu, saya mencoba mendatangi kosannya, tapi tidak ada tanda-tanda korban merespons dari dalam," ujar Imran, Kamis (2/11/2023).

Imran kemudian menghubungi Polda Sumsel melalui aplikasi Banpol. Laporan ini langsung ditindaklanjuti tim Hunter Reborn Presisi Satreskrim Polrestabes Palembang.

"Kami datang ke kosan korban dan langsung mendobrak pintu kosannya bersama pemilik kos. Kita melihat korban sudah dalam keadaan kondisi terbaring lemas di dalam kamar," ujar Kanit Hunter Reborn Presisi Polrestabes Palembang, Ipda Roland.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170825/viral-L1qX_large.jpg
Viral! Siswi SMP Berusia 13 Tahun di Jaktim Tewas Gantung Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3170031/gantung-fzcG_large.jpg
Geger! Pria Asal Bogor Nekat Gantung Diri Usai Istri Minta Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/512/3161836/mayat-aj18_large.jpg
Tahanan Rutan Semarang Tewas Gantung Diri di Jeruji Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/519/3161773/bunuh_diri-FEY6_large.jpg
Pasutri di Tulungagung Akhiri Hidup dengan Minum Racun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/338/3158486/mayat-QhYz_large.jpg
Polisi Dalami Motif Wanita Lompat dari Lantai 33 Apartemen Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/525/3158031/bandung-Tw5c_large.jpg
Duh! Dimarahi Guru, Pelajar SD di Bandung Nekat Coba Bunuh Diri Naik Menara 25 Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement