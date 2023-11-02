Dobrak Kosan, Polisi Gagalkan Upaya Wanita Muda Bunuh Diri

PALEMBANG - Tim Hunter Reborn Presisi Satreskrim Polrestabes Palembang berhasil menyelamatkan seorang wanita berinisial AV (23), asal Purworejo, Jawa Tengah, yang hendak bunuh diri.

Korban AV diselamatkan dari sebuah kos-kosan yang berada di Jalan Tanjung Barangan, Perumahan Pinang Jaya, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat (IB) I Palembang.

Salah satu kerabat keluarga AV, Imran mengatakan, dirinya dihubungi keluarga AV yang memintanya untuk memeriksa keberadaan wanita itu di kamar kosnya. Hal itu lantaran AV tidak ada kabar dalam beberapa hari terakhir.

"Terakhir korban ini komunikasi lewat Whatsapp dengan keluarganya dan mengatakan ingin mengakhiri hidup. Lalu, saya mencoba mendatangi kosannya, tapi tidak ada tanda-tanda korban merespons dari dalam," ujar Imran, Kamis (2/11/2023).

Imran kemudian menghubungi Polda Sumsel melalui aplikasi Banpol. Laporan ini langsung ditindaklanjuti tim Hunter Reborn Presisi Satreskrim Polrestabes Palembang.

"Kami datang ke kosan korban dan langsung mendobrak pintu kosannya bersama pemilik kos. Kita melihat korban sudah dalam keadaan kondisi terbaring lemas di dalam kamar," ujar Kanit Hunter Reborn Presisi Polrestabes Palembang, Ipda Roland.