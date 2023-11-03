Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kesal Bertengkar dengan Rekan Kerjanya, Pekerja Bir Terekam Kencingi Tangki Miras

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |16:04 WIB
Kesal Bertengkar dengan Rekan Kerjanya, Pekerja Bir Terekam Kencingi Tangki Miras
Seorang pekerja terekam mengencingi tangki bir usai bertengkar dengan rekan kerjanya (Foto: Weibo)
CHINA - Seorang pekerja terekam buang air kecil ke dalam tangki bir di Tsingtao, China, setelah bertengkar dengan rekan kerjanya.

Pekerja tersebut terekam sedang buang air kecil ke dalam tangki yang digunakan untuk menyimpan bahan-bahan untuk membuat salah satu bir paling populer di Tiongkok bulan lalu.

Video tersebut kemudian menjadi viral di media sosial dan ditonton hingga puluhan juta kali.

Sebuah laporan resmi mengatakan pekerja tersebut telah ditahan.

Pejabat dari kota Pingdu - tempat pabrik tersebut berada - menemukan bahwa pekerja tersebut sedang membantu menurunkan kontainer malt dari truk pada saat kejadian.

Dalam sebuah pernyataan di halaman resmi kota tersebut, Weibo, mereka mengatakan pekerja tersebut, yang bermarga Cui, bertengkar dengan seorang sopir truk mengenai pemindahan kendaraannya.

Dikutip BBC, Cui kemudian naik ke dalam wadah yang baru saja dikosongkan dan buang air kecil ke dalamnya.

Tindakan Cui tertangkap kamera oleh pengemudi, yang kemudian memublikasikan videonya di Douyin, TikTok versi Tiongkok.

