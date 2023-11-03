Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah DN Aidit, Pimpinan PKI yang Berani Permalukan dan Sebut Soekarno sebagai Pemimpin yang Punya Banyak Istri

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |07:30 WIB
Kisah DN Aidit, Pimpinan PKI yang Berani Permalukan dan Sebut Soekarno sebagai Pemimpin yang Punya Banyak Istri
Ilustrasi kisah DN Aidit(Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA- Mengupas kisah DN Aidit, pimpinan PKI yang berani permalukan dan sebut Soekarno sebagai pemimpin yang punya banyak istri. Momen tersebut rupanya terjadi dalam gelaran Kongres II pada 28 September 1965 silam.

Kala itu, ribuan anggota Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) yang merupakan organisasi kemahasiswaan underbouw PKI menuntut agar Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) dibubarkan karena memiliki pandangan politik yang berbeda.

Berikut kisah DN Aidit, pimpinan PKI yang berani permalukan dan sebut Soekarno sebagai pemimpin yang punya banyak istri:

Saat itu Johannes Leimena yang kala itu menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri II dan Presiden Soekarno dengan tegas menolak permintaan CGMI dalam pidatonya.

Keputusan Presiden Soekarno dan Johannes Leimena rupanya tidak disambut baik oleh massa. Sehingga Ketua Central Comite Partai Komunis Indonesia (CC PKI) yang tak lan dan tak bukan adalah DN Aidit langsung naik ke mimbar untuk berpidato.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/598/3182698//soekarno-pXiz_large.JPG
Sinopsis dan Link Nonton Film Soekarno di VISION+, Hidupkan Api Perjuangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182281//pdip-rH67_large.jpg
Singgung Perjuangan Bung Karno, Hasto: Jangan Pernah Jadi Penikmat Kekuasaan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180663//ketua_umum_pdi_perjuangan_megawati_soekarnoputri-h4wi_large.jpg
Megawati Sebut Nilai Kemanusiaan Bung Karno Dihayati  dari Tat Twam Asi, Apa Artinya? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178646//sekjen_pdip_hasto_kristiyanto-oAqc_large.jpg
Hasto: Jika Bung Karno Masih Hidup, Tragedi Gaza Tak Akan Terjadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3175991//sejarah-AykH_large.jpg
Misteri Jembatan Kaliketek Bojonegoro, Tempat Pembuangan Mayat Anggota PKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175510//sejarah-jZYs_large.jpg
Perang Sipil dan Komunis Usai G30S hingga Penangkapan Besar-besaran Simpatisan PKI dan Gerwani
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement