Kuras Uang Puluhan Juta, 3 Pencuri Modus Ganjal ATM Ditangkap

JAMBI - Tiga pelaku spesialis pencurian uang dengan modus ganjal ATM (anjungan tunai mandiri) ditangkap tim Reskrim Polsek Jambi Timur, Jambi.

Ketiganya menguras uang korban di salah satu mesin ATM di Jalan Sentot Ali Basa, Payo Selincah, Paal Merah, Kota Jambi.

Akibat kejadian tersebut, korban kehilangan uang sekira Rp20 juta usai dikuras para pelaku.

"Ketiga pelaku, Dani (37) warga Kota Pekanbaru, Teguh (43) warga Kerawang Barat, Jawa Barat dan Gestino (34) warga Serang, Banten," tutur Kapolsek Jambi Timur, Kompol Yumika Putra, Jumat (3/11/2023).

Dia menceritakan, saat itu korban yang merupakan seorang ibu rumah tangga (IRT) berada di ATM mau mengambil sejumlah uang.

Namun, kartu ATM korban tersangkut di mesin ATM. Tidak lama kemudian masuk dua laki-laki yang tidak dikenal dengan maksud membantu korban.

Karena kartu ATM miliknya tidak bisa keluar lagi dari mesin yang tersebut, tanpa rasa curiga korban pergi ke kantor bank Selincah untuk melakukan pemblokiran.

Betapa terkejutnya korban, saat memeriksa transaksi di dalam rekening, ternyata ada transaksi yang tidak dilakukan korban.

"Setelah diperiksa secara seksama, uang korban dari ATM miliknya hilang sebesar Rp20.232.000," tutur Yumika.