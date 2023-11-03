Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Viral! Suami Kerja, Istri Asyik Bercumbu dengan PIL di Rumahnya

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |04:30 WIB
Viral! Suami Kerja, Istri Asyik Bercumbu dengan PIL di Rumahnya
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

BANYUASIN - Viral di media sosial sebuah video yang direkam diam-diam oleh warga menampilkan seorang perempuan di Banyuasin sedang berselingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL) di rumahnya. Perempuan berinisial RS kepergok warga mengajak selingkuhannya berinisial AR berbuat mesum di rumah saat suaminya pergi bekerja.

Peristiwa ini terjadi di Desa Telang Rejo, Kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyuasin, Sumsel. Dalam video yang beredar dengan durasi 54 detik itu, terlihat keduanya bermesraan di dalam rumah.

Kades Telang Rejo, Suyoto ketika dikonfirmasi membenarkan penggerebekan yang dilakukan warga terhadap RS dan AR. Keduanya berbuat asusila di dalam rumah.

"Warga sengaja merekam mereka sebagai bukti. Ketika sudah melakukan perbuatan tak senonoh, warga menggerebek mereka," ujarnya, Kamis (2/11/2022).

RS dan AR digelandang masyarakat ke rumah RT 17. Suyoto mengaku dirinya dihubungi warga terkait penggerebekan tersebut.

"Setelah digerebek dan disidang warga, RS dan AR meminta agar tidak diperpanjang masalah yang terjadi dan meminta diselesaikan secara kekeluargaan," jelas Kades.

Selanjutnya Ketua RT 17 bersama warga memutuskan keduanya harus mengakui kesalahan dan mengadakan bersih kampung serta tolak bala. Namun ternyata permintaan warga tidak ditepati RS dan AR.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
