Kartini Perindo Hadiri HUT Komunitas Ojol di Gunung Putri Bogor

BOGOR - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kartini Partai Perindo Eva Mutia menghadiri acara ulang tahun komunitas ojek online Sahabat Ojol Citragrand Cibubur (SOC) ke-3 di Katoomba Greepark, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Acara ini diperingati dengan kegiatan sosial donor darah dan santunan anak yatim piatu.

"Hari ini saya diundang untuk menghadiri acara ulang tahun yang ketiga dari sahabat ojek online. Ini merupakan salah satu komunitas dari ojek online di mana hari ini donor darah dan santunan anak yatim piatu," kata Eva kepada MNC Portal di lokasi, Sabtu (4/11/2023).

Kata dia, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan sosial yang dilakukan komunitas ojek online ini. Karena kegiatan ini dinilainya sangat berdampak positif dan membantu masyarakat.

"Pertama saya mengapresiasi kegitan ini karena saya lihat, komunitas ojol ini mempunyai ide di mana membangun masyarakat yang berdampak baik untuk masyarakat. Karena donor darah dan santuan itu sangat mulia ya, kita memberikan setetes darah kepada orang lain yang membutuhkan itu merupakan perbuatan mulia. Saya sebagai Sekjen Kartini Perindo mensupport karena diundang dan kami mensuport untuk kegiatan ini," ungkapnya.

Ia pun menyampaikan pesan kepada para pengemudi ojek online untuk senantiasa menjaga keselamatan selama bekerja. Karena, keselamatan menjadi faktor utama yang perlu diperhatikan.

"Saya berpesan kepada teman-teman ojek online karena memang pekerjaan sangat sulit di lapangan tetapi harus tetap memperhatikan kerjanya, memperhatikan supaya tidak terjadi kecelakaan. Karena keselamatan yang terpenting bagi dirinya dan orang yang dibawa dan bahwa ingat ada orang tersayang yang menunggu kita di rumah," pintanya.