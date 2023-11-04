Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Ratih Purnamasari Gelar Senam Sehat di Subang

Yudy Heryawan Juanda , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |19:26 WIB
Caleg Perindo Ratih Purnamasari Gelar Senam Sehat di Subang
Caleg Partai Perindo Ratih Purnamasari gelar senam sehat di Subang (Foto: Yudy Heryawan)
SUBANG - Calon Legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Perindo Ratih Purnamasari menggelar senam sehat bersama puluhan warga Pantura Subang, Jawa Barat.

Dalam senam sehat itu, Ratih juga sekaligus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Puluhan warga di Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang mengikuti senam sehat. Peserta senam yang merupakan ibu-ibu tampak antusias mengikuti gerakan-gerakan senam.

Senam sehat digelar untuk menciptakan masyarakat yang sehat. Senam sehat digelar oleh Caleg DPR RI dari Partai Perindo daerah pemilihan (Dapil) Subang, Majalengka, Sumedang, Ratih Purnamasari.

Menurut Ratih yang juga merupakan Wakil Ketua Kartini Perindo, senam ini dilaksanakan untuk mengajak masyarakat hidup sehat.

Selain itu, juga untuk melakukan sosialisasi dan mengenalkan Partai Perindo kepada masyarakat.

Ratih berharap dengan kegiatan seperti ini dapat membuat masyarakat lebih jatuh cinta kepada Partai Perindo karena perjuangan Partai Perindo betul-betul menyentuh semua lapisan masyarakat.

(Arief Setyadi )

      
