Didukung Kartini Partai Perindo, Komunitas Ojol Bogor: Jiwa Sosial Tinggi

BOGOR - Ketua Sahabat Ojol Citra Grand Cibubur (SOC) Hendro Baskoro mengucapkan terima kasih kepada Sekjen Kartini Partai Perindo Eva Mutia atas dukungannya dalam peringatan ulang tahun komunitasnya yang ketiga.

"Hari ini kami mengadakan acara HUT yang ketiga dalam acara ini ada santunan anak yatim dan donor darah untuk masyarakat dan komunitas lain. Kita didukung penuh oleh MNC Group dan Bu Eva mendukung kami dan mensuport kami dengan bagus, Bu Eva juga melakukan santuanan untuk anak yatim dan kita berterima kasih," kata Hendro di Katoomba Greepark, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Sabtu (4/11/2023).

Dia menilai, Eva Mutia memiliki jiwa sosial yang tinggi. Karena, sangat mendukung digelarnya kegiatan sosial ini terutama donor darah dan santunan anak yatim piatu.