Peduli Kesehatan, Caleg Perindo Ratih Purnamasari Berikan Pengobatan Alternatif Gratis

SUBANG - Peduli kesehatan masyarakat, Partai Perindo menggelar pengobatan alternatif gratis bagi puluhan warga di Pamanukan, Subang, Jawa Barat. Pengobatan gratis tersebut diberikan oleh Caleg DPR RI Partai Perindo Ratih Purnamasari.

Puluhan warga terus berdatangan ke rumah kader Partai Perindo di Desa Lengkong Jaya, Kecamatan, Pamanukan, Subang, Jawa Barat.

Kedatangan puluhan warga ini untuk mendapatkan pengobatan alternatif gratis dari caleg DPR RI Dapil Subang, Majalengka, Sumedang, Ratih Purnamasari.