AS Antisipasi Perubahan Taktik Israel dalam Perang Lawan Hamas pada Beberapa Hari Mendatang

AS akan mengantisipasi perubahan taktik perang Israel lawan Hamas dalam beberapa hari mendatang (Foto: Money Control)

GAZA – Para pejabat Amerika Serikat (AS) mengantisipasi fase baru perang Israel dengan Hamas dalam beberapa hari mendatang di mana Israel mengurangi skala kampanye udaranya dan fokus pada operasi darat yang lebih taktis.

“Ketika bantuan kemanusiaan terus mengalir ke Gaza, pemerintahan Joe Biden memperkirakan bahwa kampanye udara Israel akan mengalami penurunan jumlah yang telah kita lihat,” kata seorang pejabat senior pemerintah kepada CNN pada Jumat (3/11/2023). Pemerintahan antisipasi pada langkah yang lebih banyak pada fokus taktis kampanye darat yang bertujuan untuk membersihkan jaringan luas kompleks terowongan bawah tanah tempat Hamas beroperasi.

Pejabat tersebut menyatakan bahwa pemerintah sangat lugas mengenai keputusan masa perang dan sengaja serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit dalam diskusi dengan Israel. Bahkan ketika militer Israel telah menuai kritik internasional atas penargetan Kamp Pengungsi Jabalya di Gaza utara.

Ketika ditanya kapan pemerintahan Biden mungkin merasa terdorong untuk menyerukan gencatan senjata – sesuatu yang sejauh ini ditolak – pejabat tersebut mengatakan bahwa mengingat skala dan sifat serangan Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober, gencatan senjata tidak tepat.