Apa Itu Hizbullah di Lebanon dan Apakah Mereka Akan Berperang dengan Israel?

Pemimpin Hizbullah angkat bicara soal perang Israel dan Hamas untuk pertama kalinya (Foto: Reuters)

GAZA - Pemimpin kelompok Islam Hizbullah, Hassan Nasrallah, memuji serangan Hamas terhadap Israel dalam pidato pertamanya tentang perang tersebut.

Selama sebulan terakhir, Hizbullah sering menargetkan kendaraan lapis baja dan posisi militer Israel dari seberang perbatasan di Lebanon.

Hizbullah adalah organisasi Muslim Syiah yang berpengaruh secara politik dan mengendalikan angkatan bersenjata paling kuat di Lebanon.

Kelompok ini didirikan pada awal 1980-an oleh kekuatan Syiah paling dominan di kawasan ini, Iran, untuk menentang Israel. Pada saat itu, pasukan Israel telah menduduki Lebanon selatan, selama perang saudara di negara tersebut.

Dikutip BBC, Hizbullah telah berpartisipasi dalam pemilu nasional sejak 1992 dan telah menjadi kekuatan politik yang besar.

Sayap bersenjatanya telah melakukan serangan mematikan terhadap pasukan Israel dan Amerika Serikat (AS) di Lebanon. Ketika Israel menarik diri dari Lebanon pada 2000, Hizbullah mendapat pujian karena telah mengusir mereka.

Sejak itu, Hizbullah telah menempatkan ribuan pejuang dan persenjataan rudal yang sangat besar di Lebanon selatan. Mereka terus menentang kehadiran Israel di wilayah perbatasan yang disengketakan.

Kelompok ini ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh negara-negara Barat, Israel, negara-negara Teluk Arab dan Liga Arab.