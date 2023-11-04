Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Komplotan Penjual Bocah ke Pria Hidung Belang Ternyata Sering Live Streaming Adegan Porno

Erfan Erlin , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |07:01 WIB
Komplotan Penjual Bocah ke Pria Hidung Belang Ternyata Sering <i>Live Streaming</i> Adegan Porno
Komplotan penjual perempuan ditangkap polisi/Foto: Erfan Erlin
A
A
A

 

YOGYAKARTA - MS (38) perempuan asal Medan, FA (19) laki-laki asal Jakarta, dan AY (18) perempuan asal Medan menjadi tersangka Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Ketiganya telah menjual bocah perempuan berumur 14 tahun asal Medan ke pria hidung belang.

Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta AKP MP Probo Satrio menuturkan, ketiganya merupakan satu komplotan asal medan. MS adalah otak dari komplotan ini di mana dia yang mengendalikan operasi komplotan keji tersebut.

 BACA JUGA:

"FA adalah suami siri dari MS. FA menikahi MS secara siri di Jakarta," ujarnya.

Selain sebagai otak komplotan ini, MS juga perekrut korban. Sementara FA dan AY menjadi pencari pelanggan atau pria hidung belang yang mau meniduri korban PSK. Di Yogyakarta FA dan AY menyewa sepeda motor untuk berkeliling mencari pria hidung belang.

 BACA JUGA:

AY sejatinya adalah perempuan yang sehari-hari bertugas menjaga anak dari MS yang baru berumur 6 tahun. Di samping itu AY adalah pemeran adegan porno live streaming yang sudah mereka lakukan sejak berada di Medan Sumatera Utara.

"Jadi komplotan ini sudah terlibat pornografi melalui live streaming sejak di Medan dan pernah diproses oleh kepolisian setempat. Kami akan berkoordinasi lagi," tambahnya.

Sebenarnya mereka bertiga melarikan diri ke Malang juga berencana akan melakukan aksi serupa live streaming adegan pornografi. Bahkan kala itu pemeran laki-laki yang akan peragakan adegan porno dengan AY sudah tiba di Malang.

Namun, karena pihaknya fokus melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap kelompok ini maka pemeran laki-laki tersebut melarikan diri sehingga live streaming adegan porno kelompok ini batal dilakukan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/340/3153875/psk_online_tewas_mengenaskan_di_kawasan_ikn_pelaku_ditangkap_di_cianjur-PUVF_large.jpg
PSK Online Tewas Mengenaskan di Kawasan IKN, Pelaku Ditangkap di Cianjur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/338/3152721/viral-cCxh_large.jpg
Hotman Paris Geram Gadis 15 Tahun Dijual Jadi PSK di Bar Mangga Besar hingga Hamil 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/338/3150094/belasan_perempuan_diduga_psk_online_kocar_kacir_saat_petugas_gerebek_kontrakan-A3Cn_large.jpg
Belasan Perempuan Diduga PSK Online Kocar-kacir saat Petugas Gerebek Kontrakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038261/miris-tergiur-gaji-besar-50-orang-korban-tppo-jadi-psk-di-sydney-malah-tak-dibayar-Dvz5IvSgVR.jpg
Miris, Tergiur Gaji Besar 50 Orang Korban TPPO Jadi PSK di Sydney Malah Tak Dibayar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/340/3036431/duh-wanita-cantik-di-serang-jual-teman-rp1-5-juta-ke-pria-hidung-belang-nkrm3BsVUz.jpg
Duh! Wanita Cantik di Serang Jual Teman Rp1,5 Juta ke Pria Hidung Belang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/13/609/3033684/3-muncikari-dan-4-psk-terjaring-razia-tarifnya-hingga-rp5-juta-SP25NnYeIW.jpg
3 Muncikari dan 4 PSK Terjaring Razia, Tarifnya hingga Rp5 Juta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement