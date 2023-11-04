Truk Angkut Rombongan Mahasiswa Terguling di Tanjakan Pasir Angling Lembang

CIMAHI - Sebuah truk yang mengangkut rombongan mahasiswa terguling di jalan menanjak dan sempit di Kampung Pasir Angling, Desa Suntenjaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Sabtu (4/11/2023) pagi.

Peristiwa kecelakaan itu viral di media sosial, di mana dari video yang beredar nampak sebuah truk yang terguling. Sedangkan rombongan mahasiswa terlihat berada di sekitar truk tersebut. Insiden itu diperkirakan terjadi sekitar pukul 07.30 WIB.

"Kejadiannya sekitar jam 07.30 WIB tadi, informasinya mahasiswa mau ke bumi perkemahan di Pasir Angling," terang Kepala Desa Suntenjaya, Asep Wahono saat dikonfirmasi.

BACA JUGA:

Asep menerangkan, truk itu melaju dari arah Cibodas kemudian harus melewati tanjakan yang sempit untuk menuju Bumi Perkemahan Pasir Angling. Namun saat menaiki tanjakan, truk tersebut diduga tidak kuat menanjak dan berhenti di tengah-tengah tanjakan. Truk kemudian mundur lagi lalu terguling.

"Muatannya terlalu berat, soalnya ngangkut barang sama orang. Sebelumnya sudah diingatkan juga, harus turun salah satu, mau barang atau orangnya. Ternyata tetap lanjut, soalnya mereka bilang sudah sering ke sini dan aman," ungkap Asep.

Truk tersebut terguling ke arah kanan, namun tetap di jalan yang menanjak tersebut. Beruntung tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Hanya ada beberapa mahasiswa yang mengalami luka ringan saja.

BACA JUGA:

"Alhamdulillah gak ada korban. Ya ada, paling hanya luka-luka ringan sudah dibantu sama warga juga buat diobati," ucap Asep.