Caleg Perindo Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Warga Rungkut Surabaya Senang

SURABAYA - Kegiatan pemeriksaan kesehatan yangi digelar Partai Perindo melalui calon anggota legislatif (caleg) Moh Badaruddin disambut antusias masyarakat Rungkut dan sekitarnya, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (5/11/2023).

Masyarakat mengaku terbantu dengan kegiatan sosial seperti ini. Bahkan, warga berharap pemeriksaan kesehatan bisa digelar sesering mungkin.

"Kalau bisa sesering mungkin," ujar Harnani, warga Rungkut.

Dia mengaku sangat terbantu dengan kegiatan Partai Perindo ini. Menurutnya cukup bermanfaat dan membantu meringankan beban masyarakat.

"Bayangkan, kalau kita harus ke klinik atau rumah sakit, harus mengeluarkan biaya. Sementara di sini gratis. Cukup datang dan mendapat layanan pemeriksaan secara gratis," tutur ibu yang mengenakan kerudung merah di sela acara.

Hal senada diungkapkan Ny Elly. Dia merasa gak perlu datang jauh-jauh ke puskesmas.

"Cukup di sini saja. Gak keluar uang saku. Pasti sangat membantu," kata Elly.

Pemeriksaan ini dilakukan di kawasan Jalan Wonorejo Indah Timur, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Minggu (5/11/2023).

Pemeriksaan kesehatan gratis ini diserbu masyarakat yang datang untuk memeriksakan kesehatan menjelang musim pancaroba ini.