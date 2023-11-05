Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Warga Rungkut Surabaya Senang

Masdarul Khoiri , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |23:50 WIB
Caleg Perindo Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Warga Rungkut Surabaya Senang
Warga apresiasi pemeriksaan yang digelar bacaleg Perindo. (MPI)
A
A
A

 

SURABAYA - Kegiatan pemeriksaan kesehatan yangi digelar Partai Perindo melalui calon anggota legislatif (caleg) Moh Badaruddin disambut antusias masyarakat Rungkut dan sekitarnya, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (5/11/2023).

Masyarakat mengaku terbantu dengan kegiatan sosial seperti ini. Bahkan, warga berharap pemeriksaan kesehatan bisa digelar sesering mungkin.

"Kalau bisa sesering mungkin," ujar Harnani, warga Rungkut.

Dia mengaku sangat terbantu dengan kegiatan Partai Perindo ini. Menurutnya cukup bermanfaat dan membantu meringankan beban masyarakat.

"Bayangkan, kalau kita harus ke klinik atau rumah sakit, harus mengeluarkan biaya. Sementara di sini gratis. Cukup datang dan mendapat layanan pemeriksaan secara gratis," tutur ibu yang mengenakan kerudung merah di sela acara.

Hal senada diungkapkan Ny Elly. Dia merasa gak perlu datang jauh-jauh ke puskesmas.

"Cukup di sini saja. Gak keluar uang saku. Pasti sangat membantu," kata Elly.

Pemeriksaan ini dilakukan di kawasan Jalan Wonorejo Indah Timur, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Minggu (5/11/2023).

Pemeriksaan kesehatan gratis ini diserbu masyarakat yang datang untuk memeriksakan kesehatan menjelang musim pancaroba ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement