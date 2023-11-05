Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Jelang Pemilu 2024, Perindo di Kabupaten Bekasi Gelar Konsolidasi Caleg dan Bimtek

Ade Suhardi , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |19:33 WIB
Jelang Pemilu 2024, Perindo di Kabupaten Bekasi Gelar Konsolidasi Caleg dan Bimtek
Bimtek Caleg Perindo Bekasi (Foto: MPI)
A
A
A

 

BEKASI - Partai Perindo Kabupaten Bekasi melaksanakan konsolidasi Calon Legislatif (Caleg) dan Bimbingan Teknis (Bimtek). Kegiatan itu, sekaligus pembentukan rekrutmen saksi di setiap TPS dengan motivasi pemenangan Pemilu 2024.

"Saya sebagai ketua pelaksana diamanahkan ketua DPD untuk mengundang KSB DPC 23 kecamatan se- Kabupaten Bekasi dan hari ini hadir semua nya," ujar Ryzko Hartandi Ketua paniti pelaksana yang mencalonkan diri Caleg DPRD Kabupaten Bekasi Dapil 2, di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Minggu (5/11/2023).

Sementara itu, kata Ryzko, para Caleg yang hadir dari partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024, kata Dia, mulai dari Caleg DPR RI, hingga Caleg kabupaten. Baik provinsi Jawa Barat (Jabar).

"Hari ini hadir semua nya dan ada juga undangan caleg DPR RI Jabar 7 dan Caleg DPR Jabar 9 dan Caleg DPRD Kabupaten Bekasi," ungkapnya.

Ketua DPD Perindo Kabupaten Bekasi, Budiono mengatakan, kegiatan konsolidasi dan Bimtek sekaligus rekrutmen saksi pengurus tingkat DPD, DPC menjelang Pemilu 2024 mendatang itu bekerjasama dengan koordinator saksi di Jabar 7 yang ditunjuk oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

"Sesuai arahan dari DPW dan DPP mungkin nanti di tindaklanjuti oleh jabar 7 kita bicara recorder saksi itu di setiap kecamatan ada. Jadi di 23 kecamatan berarti 23 rekruter baru kita selanjutnya bicara perekrutan saksi," kata dis

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
