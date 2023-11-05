Sempat Hilang di Hutan, Security BIC Ditemukan Meninggal Dunia

Security BIC ditemukan meninggal dunia di hutan (Foto: Istimewa)

PURWAKARTA - Security kawasan Bukit Indah City (BIC) Purwakarta yang sebelumnya hilang di hutan, berhasil ditemukan tim SAR dalam keadaan meninggal dunia, Minggu (5/11/2023).

Korban bernama Atim Sugara (60) warga Dusun Cijalu Rt 002/011 Desa Cikampek Timur, Kabupaten Karawang.

Informasi yang dihimpun, sekira pukul 10.49 WIB Tim SAR Gabungan menemukan korban saat tengah melaksanakan penyisiran sejauh 264 Meter dari LKP (Last Known Position). Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Selanjutnya, korban dievakuasi menggunakan ambulans RSU Kasih Bunda ke RS Siloam Purwakarta.

"Dengan telah ditemukannya korban maka operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Seluruh unsur SAR kembali ke satuannya masing masing," kata Komandan Tim Rescue, Nova Perdiana.

Sebelumnya, Tim SAR Gabungan melakukan pencarian terhadap seorang security kawasan Bukit Indah City (BIC) yang dilaporkan hilang saat tengah berpatroli pada Sabtu 4 November 2023.

Menurut keterangan saksi, korban sedang patroli karena saat itu sedang diadakan penebangan pohon. Namun korban tertinggal oleh rekan rekannya, saat dijemput korban sudah tidak berada di lokasi terakhir bertemu korban. Saat ini korban masih belum ditemukan.