Bimtek di Bekasi, Caleg Perindo Optimis Raih Kursi di Setiap Dapil

BEKASI - Calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI Dapil Jawa Barat IX dari Partai Perindo Denny Dolfie Walla optimis dalam menghadapi Pileg 2024. Hal itu diungkapkan usai menjalani konsolidasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) bersama dengan para caleg Partai Perindo se-Kabupaten Bekasi, dan DPR RI, hingga provinsi Jawa Barat (Jabar).

"Tentunya saya mewakili dari caleg DPR RI berterima kasih kepada ketua DPD Kabupaten Bekasi dalam hal, ini Bapak Haji Budiono karena sudah menginisiasi kegiatan ini. Karena tanpa inisiasi dari DPD tentunya acara Bimtek dan konsolidasi hari ini tidak mungkin bisa dilaksanakan," ujar Denny di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Minggu (5/11/2023).

Denny mengatakan, ini adalah merupakan satu paket yang komplet, karena bisa mempertemukan Caleg dari Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) dan mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dari tingkat kota/Kabupaten, DPR RI, hingga Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Oleh karenanya, kesuksesan Partai Perindo di Kabupaten Bekasi sudah di depan mata untuk 2024. Bahkan, dia meyakini setiap Dapil akan mendapatkan kursi. Asalkan, kata Dia, harus berjuang dan bekerjasama.

"Dengan kemitraan ini saya kira akan membangun satu kekuatan yang luar biasa, karena tantangan di 2024 itu tentunya akan lebih besar dibandingkan tahun pemilihan di tahun-tahun sebelumnya," ucapnya.