Jenazah Mahasiswi UNAIR Masih Diautopsi di RS Bhayangkara Polda Jatim

SURABAYA - Jenazah wanita mahasiswi UNAIR yang tewas di dalam mobil bernopol AG-1484-BY yang terparkir di halaman Apartemen Jalan H Anwar Hamzah Desa Tambak Oso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Kini di otopsi di kamar mayat Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jatim, nampak keluarga dan pihak kampus berada di depan kamar mayat, namun belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian.

Jenazah mahasiswi berinisial BCAH (22) berada di kamar mayat Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jawa Timur. Pantauan di lokasi, nampak beberapa keluarga korban dan juga pihak kampus UNAIR datang di kamar mayat RS Bhayangkara namun masih belum ada yang bisa dimintai keterangan dan belum ada yang berani berkomentar.

Sebelumnya, Kanit Reskrim Polsek Waru, AKP Ahmad Yani membenarkan adanya penemuan mayat seorang wanita dengan kepala terbungkus plastik, namun pihaknya masih belum bisa memberikan keterangan secara detail, dari olah TKP yang dilakukan pihak kepolisian, ada surat wasiat berbahasa inggris, yang intinya pamitan kepada pihak keluarga.

Seperti diberitakan sebelumnya, warga sidoarjo digegerkan dengan adanya penemuan mayat seorang wanita di dalam mobil, dengan kepala terbungkus plastik yang dilakban/ di dalam plastik juga ada selang yang terhubung dengan tabung gas helium.

(Awaludin)