Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Jenazah Mahasiswi UNAIR Masih Diautopsi di RS Bhayangkara Polda Jatim

Rahmat Ilyasan , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |10:45 WIB
Jenazah Mahasiswi UNAIR Masih Diautopsi di RS Bhayangkara Polda Jatim
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

SURABAYA - Jenazah wanita mahasiswi UNAIR yang tewas di dalam mobil bernopol AG-1484-BY yang terparkir di halaman Apartemen Jalan H Anwar Hamzah Desa Tambak Oso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Kini di otopsi di kamar mayat Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jatim, nampak keluarga dan pihak kampus berada di depan kamar mayat, namun belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian.

Jenazah mahasiswi berinisial BCAH (22) berada di kamar mayat Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jawa Timur. Pantauan di lokasi, nampak beberapa keluarga korban dan juga pihak kampus UNAIR datang di kamar mayat RS Bhayangkara namun masih belum ada yang bisa dimintai keterangan dan belum ada yang berani berkomentar.

Sebelumnya, Kanit Reskrim Polsek Waru, AKP Ahmad Yani membenarkan adanya penemuan mayat seorang wanita dengan kepala terbungkus plastik, namun pihaknya masih belum bisa memberikan keterangan secara detail, dari olah TKP yang dilakukan pihak kepolisian, ada surat wasiat berbahasa inggris, yang intinya pamitan kepada pihak keluarga.

Seperti diberitakan sebelumnya, warga sidoarjo digegerkan dengan adanya penemuan mayat seorang wanita di dalam mobil, dengan kepala terbungkus plastik yang dilakban/ di dalam plastik juga ada selang yang terhubung dengan tabung gas helium.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160408/mayat-COVs_large.jpg
Geger Penemuan Mayat Tanpa Kepala Terombang-ambing di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement