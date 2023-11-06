Advertisement
HOME NEWS JATIM

Polisi Cari Bukti Lain Buru Perampok Emas Senilai Rp400 Juta

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |16:05 WIB
Polisi Cari Bukti Lain Buru Perampok Emas Senilai Rp400 Juta
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
A
A
A

 

BOJONEGORO - Kepolisian masih kesulitan mengungkap aksi perampokan toko emas di Pasar Klepek, Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, di mana pelaku berhasil menggondol emas senilai Rp400 juta. Sejauh ini sejumlah saksi-saksi dari korban dan beberapa warga sekitar lokasi kejadian telah dimintai keterangan oleh polisi.

"Sementara masih pendalaman penyelidikan. (Pemeriksaan saksi) sudah beberapa, sementara masih berlangsung," kata Kasatreskrim Polres Bojonegoro AKP Fahmi Amarullah, dikonfirmasi MPI, pada Senin (6/11/2023).

Pihaknya juga masih berupaya mendapatkan rekaman kamera CCTV dari sisi lain, mengingat dari rekaman CCTV yang didapat dari Puskesmas Sukosewu, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) sepeda motor pelaku tidak terekam jelas, kendati beberapa pengakuan warga yang menyebut pelaku menggunakan motor plat AD, atau luar Bojonegoro.

"(Untuk plat nopol) Asli palsunya belum tahu. Karena masih minim petunjuk terkait plat nomor. Satreskrim sedang melakukan upaya penyelidikan. Mencari saksi saksi dan petunjuk keberadaan pelaku," ujarnya.

Dirinya tengah mengusahakan semaksimal mungkin agar berhasil mengungkap aksi perampokan yang terjadi di toko emas bernama Barokah, pada Senin 30 Oktober 2023.

Meski diakui ada kendala dari minimnya rekaman CCTV atau bukti lain berupa bekas sidik jari di lokasi kejadian.

"(Terekam kamera CCTV lain) nggak ada, (untuk penyelidikan sidik jari) nihil. Kami sedang upaya semaksimal mungkin untuk mengungkap pelaku. Mohon doa dan dukungannya mas," pungkasnya.

