Pra-rekonstruksi Pembunuhan Subang, Yosef Datangi Danu Keluhkan Wewenang Yayasan Dibatasi

SUBANG - Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memasuki babak baru. Polda Jawa Barat menggelar pra rekonstruksi pembunuhan Ibu dan Anak di Kampung Ciseuti, Jalancagak, Subang, Jawa Barat.

Pra rekonstruksi dilaksanakan di tiga titik. Pertama digelar di warnet, lalu di pedagang pecel lele, dan di TKP pembunuhan.

Saat pra rekonstruksi di warnet, Ditreskrimum Polda Jabar melakukan reka adegan ketika Yosef mendatangi Danu. Mereka lalu pergi ke pecel lele yang lokasinya berdekatan yaitu di Pasar Jalancagak, Subang.

Sebelum mereka berdua makan, di pecel lele Yosef mengeluh ke Danu bahwa ia kesal terhadap korban terkait materi dan kewenangan di Yayasan.

Pasalnya, Yosef sudah tidak memiliki jabatan dan kewenangan di yayasan yang ia dirikan. Dalam percakapan itu, Yosef juga mengatakan akan memberikan kedua korban pelajaran.

Menurut kuasa hukum Danu, Achmad Taufan dalam pra rekonstruksi ini hanya tersangka Danu yang dihadirkan. Adegan yang dilakukan oleh empat tersangka dilakukan oleh pemeran pengganti.