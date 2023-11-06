Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Pra-rekonstruksi Pembunuhan Subang, Yosef Datangi Danu Keluhkan Wewenang Yayasan Dibatasi

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |04:00 WIB
Pra-rekonstruksi Pembunuhan Subang, Yosef Datangi Danu Keluhkan Wewenang Yayasan Dibatasi
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

SUBANG - Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memasuki babak baru. Polda Jawa Barat menggelar pra rekonstruksi pembunuhan Ibu dan Anak di Kampung Ciseuti, Jalancagak, Subang, Jawa Barat.

Pra rekonstruksi dilaksanakan di tiga titik. Pertama digelar di warnet, lalu di pedagang pecel lele, dan di TKP pembunuhan.

Saat pra rekonstruksi di warnet, Ditreskrimum Polda Jabar melakukan reka adegan ketika Yosef mendatangi Danu. Mereka lalu pergi ke pecel lele yang lokasinya berdekatan yaitu di Pasar Jalancagak, Subang.

Sebelum mereka berdua makan, di pecel lele Yosef mengeluh ke Danu bahwa ia kesal terhadap korban terkait materi dan kewenangan di Yayasan.

Pasalnya, Yosef sudah tidak memiliki jabatan dan kewenangan di yayasan yang ia dirikan. Dalam percakapan itu, Yosef juga mengatakan akan memberikan kedua korban pelajaran.

Menurut kuasa hukum Danu, Achmad Taufan dalam pra rekonstruksi ini hanya tersangka Danu yang dihadirkan. Adegan yang dilakukan oleh empat tersangka dilakukan oleh pemeran pengganti.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184194/pembunuhan-DIgY_large.jpg
Pembunuhan Sadis di Condet, Satu Orang Tewas Mengenaskan dan Satu Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184186/pembunuhan-pjyU_large.jpg
Rekonstruksi Gambarkan Detik-Detik Pembunuhan Sadis Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184071/pembunuhan-8udj_large.jpg
2 Oknum TNI Dihadirkan saat Rekonstruksi Pembunuhan Kacab Bank BUMN, Ini Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184032/pembunuhan-4g10_large.jpg
Rekonstruksi Pembunuhan Kacab Bank BUMN, Pelaku Rancang Penculikan di Kafe Cibubur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement