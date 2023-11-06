Geger Warga Temukan Duda Gantung Diri di Garut

GARUT - Seorang duda berinisial DS (52) nekat mengakhiri hidup dengan cara gantung diri di Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Minggu (5/11/2023). Aksi gantung diri ini mengejutkan warga sekitar tempat DS tinggal di Kampung Asem, Desa Situsaer, Kecamatan Karangpawitan.

Peristiwa bunuh diri ini diketahui dari kecurigaan tetangga dekatnya. Para tetangga biasanya bertemu dengan DS setiap sore.

"Para saksi curiga karena pada sore sekitar 16.00 WB mereka belum bertemu dengan korban, sedangkan biasanya sudah bertemu pada jam tersebut," kata Kapolsek Karangpawitan AKP Nurdin Jaelani.

Atas dasar rasa penasaran, para tetangga yang biasa berinteraksi dengannya menyambangi rumah DS. Menurut mereka, DS tinggal seorang diri karena telah pisah bersama istrinya beberapa waktu lalu.

"Pintu rumahnya diketuk, tetapi tidak ada jawaban. Kemudian seorang saksi yang merupakan tetangga ini masuk ke dalam rumah. Di rumah tersebut mereka menemukan DS sudah meninggal dalam posisi tergantung dalam kamar," ucapnya.

Kapolsek Karangpawitan menjelaskan, jenazah DS tergantung pada seutas tali yang tersambung dengan kain sarung pada atap kamar. Atas temuan tersebut, ia melanjutkan, para saksi melaporkannya pada warga yang lain hingga aparat kepolisian.

"Kami mendatangi TKP untuk menindaklanjuti laporan yang dimaksud. Ternyata benar, lalu tim dari Unit Identifikasi Polres Garut diturunkan untuk olah TKP," katanya.