Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Geger Warga Temukan Duda Gantung Diri di Garut

Fani Ferdiansyah , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |01:01 WIB
Geger Warga Temukan Duda Gantung Diri di Garut
Warga geger temukan duda gantung diri di Garut. (Ist)
A
A
A

GARUT - Seorang duda berinisial DS (52) nekat mengakhiri hidup dengan cara gantung diri di Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Minggu (5/11/2023). Aksi gantung diri ini mengejutkan warga sekitar tempat DS tinggal di Kampung Asem, Desa Situsaer, Kecamatan Karangpawitan.

Peristiwa bunuh diri ini diketahui dari kecurigaan tetangga dekatnya. Para tetangga biasanya bertemu dengan DS setiap sore.

"Para saksi curiga karena pada sore sekitar 16.00 WB mereka belum bertemu dengan korban, sedangkan biasanya sudah bertemu pada jam tersebut," kata Kapolsek Karangpawitan AKP Nurdin Jaelani.

Atas dasar rasa penasaran, para tetangga yang biasa berinteraksi dengannya menyambangi rumah DS. Menurut mereka, DS tinggal seorang diri karena telah pisah bersama istrinya beberapa waktu lalu.

"Pintu rumahnya diketuk, tetapi tidak ada jawaban. Kemudian seorang saksi yang merupakan tetangga ini masuk ke dalam rumah. Di rumah tersebut mereka menemukan DS sudah meninggal dalam posisi tergantung dalam kamar," ucapnya.

Kapolsek Karangpawitan menjelaskan, jenazah DS tergantung pada seutas tali yang tersambung dengan kain sarung pada atap kamar. Atas temuan tersebut, ia melanjutkan, para saksi melaporkannya pada warga yang lain hingga aparat kepolisian.

"Kami mendatangi TKP untuk menindaklanjuti laporan yang dimaksud. Ternyata benar, lalu tim dari Unit Identifikasi Polres Garut diturunkan untuk olah TKP," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170825/viral-L1qX_large.jpg
Viral! Siswi SMP Berusia 13 Tahun di Jaktim Tewas Gantung Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3170031/gantung-fzcG_large.jpg
Geger! Pria Asal Bogor Nekat Gantung Diri Usai Istri Minta Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/512/3161836/mayat-aj18_large.jpg
Tahanan Rutan Semarang Tewas Gantung Diri di Jeruji Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/519/3161773/bunuh_diri-FEY6_large.jpg
Pasutri di Tulungagung Akhiri Hidup dengan Minum Racun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/338/3158486/mayat-QhYz_large.jpg
Polisi Dalami Motif Wanita Lompat dari Lantai 33 Apartemen Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/525/3158031/bandung-Tw5c_large.jpg
Duh! Dimarahi Guru, Pelajar SD di Bandung Nekat Coba Bunuh Diri Naik Menara 25 Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement