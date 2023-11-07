Rusia Hancurkan 17 Drone Ukraina di Laut Hitam

MOSKOW - Sistem pertahanan udara Rusia menghancurkan dan mencegat total 17 drone yang diluncurkan Ukraina pada Selasa, (7/11/2023) pagi di atas Laut Hitam dan wilayah Semenanjung Krimea, kata kementerian pertahanan Rusia.

BACA JUGA: Rudal Ukraina Hantam Markas Armada Laut Hitam Rusia di Krimea

Sembilan drone dihancurkan oleh sistem pertahanan udara dan delapan dicegat oleh peperangan elektronik, kata kementerian itu melalui aplikasi pesan Telegram sebagaimana dilansir Reuters.

Sebelumnya, gubernur pelabuhan Laut Hitam Sevastopol yang dilantik Rusia, Mikhail Razvozhayev, mengatakan bahwa puing-puing yang berjatuhan jatuh di atap sebuah rumah pribadi di desa Andriivka, di pinggiran kota Sevastopol, menyebabkan kebakaran sesaat.

Belum ada informasi mengenai potensi korban jiwa.

Shot, outlet berita Rusia yang sering melaporkan informasi keamanan yang kredibel, mengatakan sekira pukul 04.10 waktu setempat ledakan keras terdengar di dekat kota Novofedorivka dan Saky. Saky adalah rumah bagi pangkalan udara Rusia.