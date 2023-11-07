5 Fakta Mahasiswi Unair Tewas dalam Mobil Diduga Bunuh Diri dengan Gas Helium

JAKARTA - Polisi terus berupaya mengungkap kasus kematian seorang mahasiswi kedokteran hewan UNAIR Surabaya yang ditemukan tewas di halaman parkir proyek apartemen di Waru Sidoarjo Jawa Timur.

Okezone merangkum 5 fakta mahasiswi Unair tewas dalam mobil tersebut. Berikut di antaranya:

1. Polisi Tunggu Hasil Uji Toksikologi ke Tubuh Korban

Selain menunggu hasil autopsi, polisi juga melakukan uji toksikologi ke tubuh korban. Meski diduga bunuh diri, namun polisi belum bisa memastikan kematian korban.

2. Misteri Kematian Mahasiswi Kedokteran Unair Masih dalam Penyidikan Polisi

Kasus kematian seorang mahasiswi kedokteran hewan Universitas Airlangga Surabaya berinisial BAC (21), warga Kediri Jawa Timur yang ditemukan di lahan parkir proyek apartemen di Desa Tambakoso Waru, Sidoarjo hingga kini masih dalam penyelidikan polisi.

3. Polisi Tunggu Hasil Autopsi Korban

Selain menunggu hasil autopsi, Satreskrim Polresta Sidoarjo saat ini telah melakukan uji toksikologi untuk mengetahui kadar racun dalam tubuh korban.

Uji toksikologi ini dilakukan, karena diduga kematian korban akibat gas helium yang ditemukan di sekitar lokasi kejadian.

4. Polisi Periksa Saudara Kandung Korban

Sementara terkait kematian korban, polisi juga telah memeriksa saudara kandung korban yang tinggal bersama korban disebuah apartemen di Surabaya. Tidak hanya itu, polisi juga memeriksa sejumlah orang di lingkungan kampus yang sering berhubungan dengan korban, termasuk dosen pembimbing korban.