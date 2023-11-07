Advertisement
HOME NEWS JABAR

Dukung Ganjar-Mahfud, Relawan BeraGAMA Targetkan Raup 51 Persen Suara di Jabar

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |21:16 WIB
Deklarasi dukungan terhadap Ganjar-Mahfud MD (Foto: Ist)
Deklarasi dukungan terhadap Ganjar-Mahfud MD (Foto: Ist)
A
A
A

 

SUMEDANG - Dukungan kembali mengalir untuk pasangan capres-cawapres, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kali ini datang dari ratusan ajengan, kiai, hingga gus se-Jabar.

Tergabung dalam relawan Bergerak Untuk Ganjar-Mahfud (BeraGAMA), Mereka mendeklarasikan dukungannya kepada Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Deklarasi dukungan digelar di Hotel Skyland City, Jalan Raya Jatinangor, Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jabar, Selasa (7/11/2023).

Menurut Koordinator Relawan BeraGAMA KH Achmad Ubaidillah, Ganjar dan Mahfud merupakan dua tokoh bangsa yang berpengalaman. Di mana, memiliki rekam jejak yang lengkap di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

“Pak Ganjar Pranowo adalah sosok pemimpin yang punya sukses story, dan ditambah lagi Pak Mahfud yang mendampinginya. Ini menambah keyakinan kami mendukung keduanya,” kata KH Ubaidillah dalam keterangan tertulis.

Ganjar dan Mahfud, sambung KH Ubaidillah, merupakan sosok pemimpin yang paling responsif dalam memajukan pondok pesantren (ponpes). Ditambah, keduanya dikenal dekat dengan dunia pesantren.

“Kami berharap Pak Ganjar sebagai Presiden dan Pak Mahfud sebagai Wakil Presiden tetap memperhatikan dunia pesantren. Kemudian tetap mengedepankan kepentingan bangsa dan masyarakat Indonesia sebagai kepentingan tertinggi,” katanya.

Relawan BeraGAMA akan terus aktif bergerak mengonsolidasikan kekuatan pemenangan Ganjar-Mahfud di akar rumput. Bahkan, menargetkan meraup separuh total suara di Jabar.

“Kami siap menargetkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud bisa satu putaran dengan suara 51 persen suara ke atas,” kata KH Ubaidillah.

