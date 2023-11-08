Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

PM Palestina Terisak Menangis saat Konferensi Pers Soal Penemuan Ibu dan 3 Anak Terkubur di Bawah Reruntuhan

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |11:25 WIB
PM Palestina menangis saat konferensi pers soal penemuan ibu dan 3 anaknya yang terkubur di bawah reruntuhan (Foto: Tangkapan layar/Dearborn.org))
A
A
A

GAZA - Perdana Menteri (PM) Palestina, Mohammad Ibrahim Shtayyeh, terlihat menangis ketika memberikan keterangan pada saat siaran langsung konferensi pers beberapa waktu yang lalu.

Ini terkait dengan penemuan seorang ibu dan tiga anaknya yang terkubur di bawah reruntuhan.

“Sorang ibu dari tiga anak terkubur di bawah reruntuhan seraya bicara kepada anak-anaknya ‘Biarkan aku melihat cinta’,” terangnya, dalam konferensi pers tersebut.

PM pun mendoakan agar para syuhada mendapatkan rahmat dan para penjahat mendapatkan aib dan keburukan.

Dia menegaskan jika Menteri Warisan Israel tidak puas dengan 10.000 orang yang mati syahid, lebih dari 25.000 orang terluka, dan satu juta orang terlantar.

Menteri Israel ini dianggap ingin menjadikan Gaza seperti Hiroshima. “Ia ingin melihat genosida terjadi di Gaza dengan bom nuklir yang dimiliki Israel,” ujarnya.

Sepertti diketahui, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) berada di “jantung Kota Gaza” dan menargetkan infrastruktur dan komandan Hamas di sana ketika serangan Israel meningkat.

Halaman:
1 2
      
