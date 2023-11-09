Advertisement
HOME NEWS NEWS

Matangkan Pemenangan Pemilu 2024, DPW Perindo Sulteng Gelar Rapat Konsolidasi Saksi dan KK

Jemmy Hendrik , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |20:53 WIB
Matangkan Pemenangan Pemilu 2024, DPW Perindo Sulteng Gelar Rapat Konsolidasi Saksi dan KK
Rapat Konsolidasi Perindo Sulteng. (Foto: Jemmy Hendrik)
A
A
A

PALUPartai Perindo terus mematangkan persiapan untuk menghadapi pesta demokrasi yang tidak lama lagi berlangsung di bulan Februari 2024. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perindo dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perindo Sulawesi Tengah (Sulteng) kini kembali mengumpulkan seluruh ketua DPD serta Bappilu se-Sulteng mengikuti rapat pembekalan saksi-saksi dan kartu keluarga (KK) Perindo Sulteng.

Rapat itu juga dihadiri oleh Ketua Bidang II Bappilu Roni Tanusaputra dan Ketua Bidang Politik Yusuf Lakaseng, serta seluruh pengurus DPW dan DPD.

Ketua DPW Perindo Sulteng, Mahfud Masuara, mengatakan, dikumpulnya seluruh DPD dan Bappilu ini merupakan langka awal untuk pembekalan para saksi-saksi serta KK yang akan diserahkan seluruh pengurus.

“Kita mau memvalidkan positioning saksi untuk pemenangan, memastikan untuk keluarga melakukan pemilu door to door dan kanvasing pemenangan, Target besar 300 ribu suara sah di Sulteng,” ucap Mahfud, Kamis (9/11/2023).

Mahfud berharap, kader Perindo selalu bisa kompak dalam memperjuangan suara-suara masyarakat dan mengawal suara calon Presiden Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden Mahfud MD.

(Qur'anul Hidayat)

      
