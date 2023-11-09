Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pejuang Hamas Sergap Tentara dan Tank Israel, Pertempuran Jarak Dekat Pecah di Gaza

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |12:04 WIB
Pejuang Hamas Sergap Tentara dan Tank Israel, Pertempuran Jarak Dekat Pecah di Gaza
Foto: Reuters.
GAZA/YERUSALEM - Pasukan Israel dan pejuang Hamas tampaknya bertempur dari jarak dekat di Kota Gaza ketika ribuan warga sipil melarikan diri ke selatan pada Rabu, (8/11/2023) untuk menghindari terjebak di jantung konflik.

Militer Israel mengatakan pasukannya telah maju ke jantung Kota Gaza, benteng utama Hamas dan kota terbesar di wilayah pantai tersebut, sementara kelompok Islam tersebut mengatakan para pejuangnya telah menimbulkan kerugian besar.

Sayap bersenjata Hamas pada Rabu merilis sebuah video yang menunjukkan pertempuran jalanan yang intens di samping gedung-gedung yang dibom di Kota Gaza.

Tank-tank Israel mendapat perlawanan sengit dari pejuang Hamas yang menggunakan terowongan bawah tanah untuk melakukan penyergapan, menurut sumber Hamas yang didukung Iran dan kelompok militan Jihad Islam yang terpisah.

Israel menyerang Gaza sebagai tanggapan atas serangan lintas perbatasan Hamas di Israel selatan pada 7 Oktober yang menewaskan 1.400 orang, sebagian besar warga sipil, dan menyandera sekitar 240 orang, menurut penghitungan Israel.

Pejabat Palestina mengatakan 10.569 orang telah terbunuh pada Rabu, 40% di antaranya adalah anak-anak. Israel mengatakan 33 tentaranya tewas.

Salah satu klip dari video Hamas yang dirilis pada Rabu menunjukkan para pejuang berlari melewati tumpukan puing dan berhenti untuk menembakkan rudal ke arah tank Israel. Video lain menunjukkan mereka menembakkan senapan dari tempat bertengger di belakang gedung dan tempat sampah. Reuters tidak dapat mengotentikasi rekaman tersebut. 

