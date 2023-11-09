Kabar Duka, Atlet Panjat Tebing Meninggal Terjatuh dari Ketinggian 6 Meter saat Latihan

BLORA - Seorang atlet panjat tebing di Blora, Jawa Tengah bernama Key Kania Raya meninggal dunia usai terjatuh dari atas ketinggian. Korban yang masih duduk di bangku kelas 1 SMP tersebut meninggal usai terjatuh dari ketinggian 6 meter saat menjalani latihan rutin bersama rekan-rekannya pada Rabu (8/11/2023) sore.

Pelatih Kania, Bayu mengatakan, sebelum dinyatakan meninggal, korban sempat mendapat perawatan intensif di rumah sakit.

“Namun karena lukanya meninggal dunia pada dini hari tadi,” ucap Bayu, Kamis (9/11/2023).

Aparat kepolisian yang mendapat laporan tersebut langsung melakulan olah TKP di lokasi kejadian. Petugas mengamankan tali tambang yang digunakan korban saat terjatuh. Sementara jenazah korban langsung dimakamkan oleh pihak keluarga.

(Qur'anul Hidayat)