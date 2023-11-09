Tragis! Dua Taruna Universitas Maritim AMNI Tewas Akibat Motor Tabrak Pohon

SEMARANG – Sebanyak dua taruna Universitas Maritim AMNI Semarang tewas kecelakaan lalu lintas di dekat kampusnya, di Kota Semarang. Mereka berboncengan sepeda motor dan menabrak pohon. Insiden itu merupakan kecelakaan lalu lintas (lakalantas) tunggal.

Identitas korban aalah Dadang Katon Baskoro Pamungkas (19) warga Kelurahan Mojowangi, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Provinsi Jatim dan Ahmad Fandi Febriono (18) warga Kelurahan Kedungrejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jatim.

Informasi dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang, keduanya berboncengan mengendarai Honda CB 150 R warna hitam merah nomor polisi S 4833 TF. Motor dikemudikan Dadang Katon Baskoro Pamungkas.

Motor dikendarai berboncengan melaku dari arah barat (Tlogosari) ke timur (arah Woltermonginsidi), diduga tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya. Sepeda motor oleng ke kiri dan menabrak pohon. Insiden terjadi Rabu (8/11/2023) sekira puklu 23.50 WIB di Jl. Arteri Soekarno – Hatta depan Kampus AMNI, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.

“Pengendara tidak bisa menguasai laju kendaraannya saat melewati tikungan diduga karena kecepatan tinggi,” ungkap Kepala Sub Unit II Unit Penegakan Hukum (Gakkum) Satlantas Polrestabes Semarang Ipda Agus Tri Handoko, Kamis (9/11/2023).