HOME NEWS JATIM

Duh! 1.800 Warga Sudah Meninggal Masuk DPT Pemilu 2024

Mukhtar Bagus , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |11:20 WIB
Duh! 1.800 Warga Sudah Meninggal Masuk DPT Pemilu 2024
Ilustrasi pemilu (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JOMBANG - Ribuan warga yang sudah meninggal dunia ternyata masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 di Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Ironisnya, karena sudah ditetapkan menjadi DPT, nama ribuan warga yang sudah meninggal dunia itu tak bisa dihapuskan.

Adanya ribuan warga yang sudah meninggal dunia tapi masuk dalam DPT terungkap setelah Bawaslu melakukan pencermatan terhadap DPT yang sudah ditetapkan KPU Kabupaten Jombang.

Berdasarkan penetapan DPT yang dilakukan KPU, jumlah DPT Pemilu 2024 di Kabupaten Jombang sebanyak 1.011.402 pemilih.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 506.944 orang adalah pemilih laki-laki dan 504.458 pemilih perempuan. Ironisnya, jumlah total seluruh pemilih itu, sebanyak 1.801 pemilih ternyata sudah meninggal dunia.

Menindaklannjuti temuannya tersebut, Bawaslu langsung melakukan koordinasi dengan KPU Jombang.

Halaman:
1 2
      
