Polisi Tangkap Pelaku Tabrak Lari Maut di Alun-Alun Sampang

SAMPANG - Pelaku tabrak lari di Alun-Alun Tronojoyo, Sampang berhasil ditangkap setelah petugas Satlantas Polres Sampang melakukan penyelidikan. Hal itu dibenarkan oleh Kasat Lantas Polres Sampang AKP Rukimin. Ia mengatakan pelaku tabrak lari merupakan warga asal Kabupaten Sumenep.

"Untuk pelaku berinisial AP (29) warga Dusun Ares Tengah, Desa Talang, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep," ujarnya, Kamis (9/11/2023).

Ia mengatakan, sebelum menangkap pelaku, pihaknya melacak kepemilikan mobil minibus dengan nopol W 1828 CF yang digunakan pelaku. Pengecekan dilakukan ke Gresik karena mobil berplat W.

"Setelah kami cek ternyata mobil itu sudah dijual ke Sumenep dan disana digunakan sebagai mobil rental. Sementara korban meninggal dunia saat hendak dibawa ke rumah sakit," ucapnya.