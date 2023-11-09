Advertisement
HOME NEWS JATIM

Polisi Tangkap Pelaku Tabrak Lari Maut di Alun-Alun Sampang

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |19:46 WIB
Polisi Tangkap Pelaku Tabrak Lari Maut di Alun-Alun Sampang
Polisi tangkap pelaku tabrak lari. (Foto: Diwan MZ)
SAMPANG - Pelaku tabrak lari di Alun-Alun Tronojoyo, Sampang berhasil ditangkap setelah petugas Satlantas Polres Sampang melakukan penyelidikan. Hal itu dibenarkan oleh Kasat Lantas Polres Sampang AKP Rukimin. Ia mengatakan pelaku tabrak lari merupakan warga asal Kabupaten Sumenep.

"Untuk pelaku berinisial AP (29) warga Dusun Ares Tengah, Desa Talang, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep," ujarnya, Kamis (9/11/2023).

 BACA JUGA:

Ia mengatakan, sebelum menangkap pelaku, pihaknya melacak kepemilikan mobil minibus dengan nopol W 1828 CF yang digunakan pelaku. Pengecekan dilakukan ke Gresik karena mobil berplat W.

 BACA JUGA:

"Setelah kami cek ternyata mobil itu sudah dijual ke Sumenep dan disana digunakan sebagai mobil rental. Sementara korban meninggal dunia saat hendak dibawa ke rumah sakit," ucapnya.

