HOME NEWS NEWS

RPA Perindo Audiensi dengan Kemendikbud Perjuangkan Nasib SMPN 2 Batusangkar

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |14:05 WIB
RPA Perindo Audiensi dengan Kemendikbud Perjuangkan Nasib SMPN 2 Batusangkar
RPA Partai Perindo (Foto: MPI)
JAKARTA - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo memperjuangkan nasib anak sekolah di SMP Negeri 2 Sumatera Barat yang tidak dapat belajar dengan optimal akibat adanya sengketa lahan. Terbaru, RPA Perindo mengunjungi Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jakarta Pusat, untuk melakukan audiensi terkait permasalahan itu.

Kunjungan itu dilakukan pada Jumat (10/11/2023) siang WIB. RPA Perindo yang merupakan organisasi sayap Partai Perindo -yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu- menemui Kepala Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Drs I Nyoman Rudi Kurniawan M.T.

RPA Perindo dan Direktorat SMP membicarakan kisruh di SMPN 2 Batusangkar Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. RPA Perindo mendapatkan laporan orang tua murid bahwa anak-anak belum bersekolah sampai hari ini.

"Kami dari RPA Perindo ke Kemendikbud, khususnya Direktorat Sekolah Menengah Pertama, sehubungan dengan laporan dari orang tua murid yang menjadi korban dari masalah di SMPN 2 Batusangkar Sumatra Barat. Dampaknya anak-anak hingga enam hari ini belum bersekolah," ujar Ketua RPA Perindo, Jeannie Latumahina.

Jeannie yang juga merupakan Calon Legislatif DPR RI Dapil Jatim VI (Kediri, Blitar, Tulungagung) menjelaskan sudah ada kemajuan positif anak-anak belajar secara daring. Namun, kegiatan belajar-mengajar dinilai belum optimal.

