HOME NEWS NEWS

HUT ke-189 Temanggung, Susaningtyas Nefo: Semakin Sukses dan Semakin Maju

Didik Dono , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |19:44 WIB
HUT ke-189 Temanggung, Susaningtyas Nefo: Semakin Sukses dan Semakin Maju
Caleg Perindo Susaningtyas hadiri HUT Kabupaten Temanggung (Foto: MPI)
A
A
A

TEMANGGUNG - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Siber dan Hankam yang juga Caleg DPR RI Dapil Jateng VI Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati menghadiri Hari Ulang Tahun ke-189 Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah di Gedung Pemuda, Jumat (10/11/2023).

Susaningtyas berharap, Temanggung semakin maju seiring dengan semangat para pahlawan pendiri bangsa.

Susaningtyas mengatakan bahwa peringatan Hari Pahlawan merupakan titik pangkal dari perjuangan dalam menghadapi tahun politik.

Dia berharap, Indonesia mendapat pemimpin yang baik dalam memimpin bangsa menuju Indonesia Emas pada 2045.

"Saya berharap Kabupaten Temanggung semakin sukses dan membuat semakin maju," ujarnya.

Kabupaten Temanggung di mata Nuning semakin dikenal terbukti dengan berbagai penghargaan pencapaian kinerja tingkat nasional dan berbagai produk yang semakin dikenal dunia.

HUT Temanggung bertepatan pada Hari Pahlawan, Caleg Perindo Susaningtyas Nefo pun melakukan tabur banga di Makam Pahlawan Mayjend Bambang Sugeng.

