Profil Antony Blinken, Menteri Luar Negeri AS

WASHINGTON DC – Antony J. Blinken adalah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) ke-71 yang dicalonkan langsung oleh Presiden Joe Biden pada 23 November 2020 dan dilantik oleh Wakil Presiden Kamala Harris, empat hari setelahnya.

Blinken telah memainkan perannya dalam membentuk kebijakan luar negeri AS selama lebih dari 30 tahun dan tiga masa pemerintahan presiden. Ia juga menjadi salah satu tokoh terkemuka di dunia diplomasi karena keterlibatannya dalam isu-isu keamanan nasional.

Lahir pada 16 April 1962, Blinken memulai kariernya di pemerintahan pada 1993 sebagai asisten khusus di Biro Urusan Eropa dan Kanada di Departemen Luar Negeri AS.

Dikutip dari Britannica, ia bergabung dengan staf Dewan Keamanan Nasional pada tahun 1994 sebagai penasihat senior dan penulis pidato kebijakan luar negeri untuk Presiden AS Bill Clinton (1993-2001).

Pada 2002 hingga 2008, Blinken menjabat sebagai direktur staf Partai Demokrat untuk Komite Hubungan Luar Negeri Senat, di mana ia menjadi teman Senator Biden. Putra dari Donald Blinken ini kemudian diangkat menjadi wakil menteri luar negeri dan penasihat keamanan nasional selama masa pemerintahan Presiden AS Barack Obama (2007-2017).

Berdasarkan situs resmi pemerintahan AS, dalam memenuhi perannya sebagai penasihat keamanan nasional untk Wakil Presiden Joe Biden saat itu, ia membawahi langsung Komite Deputi Antar-Lembaga untuk merumuskan kebijakan luar negeri pemerintah.