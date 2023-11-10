Terdengar Tangisan, 123 Migran Ditemukan Terjebak di Dalam Truk Trailer Termasuk 34 Anak-Anak

Meksiko temukan 123 migran terjebak di dalam truk trailer termasuk 34 anak-anak (Foto: Lembaga Migrasi Nasional)

MEKSIKO – Pihak berwenang Meksiko telah menemukan 123 orang migran dari negara tetangga terjebak di sebuah truk trailer di negara bagian San Luis Potosi. Mereka termasuk 34 anak-anak.

Badan imigrasi Meksiko mengatakan kebanyakan dari mereka yang ditemukan di Matehuala, 600km (372 mil) utara Mexico City, berasal dari Guatemala, Nikaragua dan Honduras.

Para pejabat tidak memberikan rincian tentang ke mana tujuan para migran tersebut. N mun banyak dari mereka yang melakukan perjalanan melalui benua Amerika dengan harapan bisa mencapai Amerika Serikat (AS).

Institut Migrasi Nasional (INM) Meksiko mengatakan mereka ditemukan setelah seorang penduduk setempat melaporkan mendengar tangisan dari kotak trailer yang terkunci.

BACA JUGA: Baku Tembak yang Mematikan Menghantui Rute Migran Balkan Menuju Uni Eropa

INM menambahkan bahwa mereka diberi makanan dan bantuan medis. Mereka juga diberikan akomodasi sampai situasi mereka teratasi.

Beberapa di antara mereka yang ditemukan juga berasal dari El Salvador, Ekuador, dan Kuba.

Tidak jelas apakah mereka yang ditemukan dalam trailer tersebut adalah bagian dari karavan migran berkekuatan 7.000 orang yang saat ini melakukan perjalanan dari Meksiko selatan ke AS, yang sebagian besar berasal dari Amerika Tengah dan Selatan.