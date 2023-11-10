Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kisah Dokter Inggris yang Melarikan Diri dari Gaza Tapi Dikirim Kembali ke Zona Perang

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |20:33 WIB
Kisah Dokter Inggris yang Melarikan Diri dari Gaza Tapi Dikirim Kembali ke Zona Perang
Kisah seorang dokter asal Inggris yang melarikan diri dari Gaza tapi dikirim kembali ke medan perang (Foto: Dr. Ahmed Sabra)
A
A
A

GAZA – Seorang dokter asal Inggris yang melarikan diri dari Gaza bersama keluarganya telah dikirim kembali ke zona perang setelah pejabat Mesir mengatakan kepadanya bahwa namanya tidak ada dalam daftar pengungsi.

Anggota parlemen lokal untuk Swansea West di Wales, Geraint Davies, mengatakan Ahmed Sabra berada di Gaza ketika Israel menyatakan perang terhadap Hamas menyusul serangan pada 7 Oktober lalu.

Davies membagikan video dan catatan suara yang direkam Sabra saat dia melakukan perjalanan berbahaya bersama istri dan anak-anaknya ke penyeberangan Rafah, tempat mereka berharap untuk menyeberang ke Mesir dan menemukan keselamatan sebelum kembali ke rumah.

Namun Davies mengatakan meski keluarga Sabra diizinkan masuk, dia tidak termasuk dalam daftar warga negara asing yang disetujui.

“Ini adalah hukuman mati,” kata Sabra dalam video yang dibagikan Davies kepada CNN.

“Saya menyerukan kepada pemerintah Inggris untuk melakukan tugas mereka dan mengevakuasi diri saya dan warga negara Inggris lainnya ke tempat yang aman untuk kembali ke rumah,” tambahnya.

Davies mengatakan kepada CNN bahwa baik dia maupun Sabra tidak tahu mengapa dia tidak dimasukkan dalam daftar tersebut, dan anggota parlemen mengatakan dia telah membicarakan masalah ini dengan Kementerian Luar Negeri Inggris.

“Dia sekarang dibuang ke jalan oleh Inggris tanpa perlindungan, 10% biaya [telepon], dan sedikit data di zona bom. Saya tidak mengharapkan hal ini terjadi pada siapa pun,” terangnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183800/rapat-4iZz_large.jpg
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183291/militer-hzE6_large.jpg
Pentagon Bantah Klaim Media Israel Akan Bangun Pangkalan Militer AS Dekat Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176329/bentrok-BjaZ_large.jpg
Bentrokan Hebat Hamas dan Klan Bersenjata di Gaza Tewaskan 27 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174715/israel-ul7t_large.jpg
Aktivis Malaysia Ungkap Perlakuan Brutal Israel: Kami Minum Air Toilet Selama 3 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174697/gsf-tszf_large.jpg
Jurnalis Finlandia Mogok Makan, Aktivis Flotilla Dipaksa Lepas Hijab oleh Israel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement