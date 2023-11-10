Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Satpam Copot Bendera Palestina di Bekasi, Berujung Damai

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |05:13 WIB
5 Fakta Satpam Copot Bendera Palestina di Bekasi, Berujung Damai
Viral Satpam copot bendera Palestina berujung damai di Bekasi (Foto: Jonathan Simanjuntak)
JAKARTA - Viral di media sosial peristiwa pencopotan bendera Palestina di Kota Bekasi. Dalam unggahan akun Instagram @lensa_berita_jakarta memperlihatkan seorang petugas keamanan yang tengah beradu mulut dengan seorang pengendara motor.

Berikut fakta-faktanya:

1. Hendak antar paket 

Peristiwa tersebut terjadi di wilayah Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi menimpa seorang kurir bernama Tentara Juantoro (28). Tentara menceritakan, peristiwa itu terjadi pada Rabu 8 November 2023 kemarin, pada pukul 15.00 WIB.

Ia mendatangi kawasan Apartemen Spring Lake Summarecon Bekasi untuk mengantar paket. Ia mengendarai motor boks yang telah ditempelkan bendera Palestina.

Tentara mengaku tak sadar ketika bendera Palestina miliknya telah dilepas oleh satpam hingga akhirnya pihak keamanan itu mendatangi dirinya.

2. Bendera Palestina dicopot Satpam karena penghuni tidak suka 

Menurut Tentara, dari pengakuan satpam yang didapatinya, ternyata bendera itu dilepas lantaran ada penghuni yang tidak suka.

"Dicopot ditaruh jok, terus saya tanya (ke satpam) kenapa dicopot, dia bilang ada penghuni yang enggak suka saya pasang bendera Palestina," kata Tentara di Bekasi, Kamis 9 November 2023.

3. Tak terima, bendera Palestina kembali dipasang

Tidak terima alasan dengan alasan tersebut, Tentara kemudian kembali ke gudang tempatnya mengambil paket. Ia kemudian kembali menempelkan bendera Palestina di motor boksnya dengan mengikatnya menggunakan kabel ties.

Halaman:
1 2 3
      
