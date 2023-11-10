Balita 2 Tahun Ditemukan Tewas di Saluran Air, Diduga Terpeleset

BOGOR - Balita berusia 2 tahun ditemukan tewas dalam saluran air di wilayah Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Diduga, bocah tersebut terpeleset dan hanyut terbawa air usai hujan deras.

Menurut salah satu saksi, Ilham (46) peristiwa itu terjadi sekira pukul 17.30 WIB. Ketika itu, dirinya mendegar teriakan warga bahwa ada anak yang hilang.

"Kejadiannya sekitar setengah 6, pas saya datang ke sini saya tanya sama ibu-ibu ada apa. Itu ada anak kecil hanyut katanya," ucap Ilham, Kamis (9/11/2023).

Lalu, dirinya bersama warga mencari sang anak di saluran air. Ketika dicari, Ilham melihat baju yang tersangkut di dalam saluran air dan diangkat.

"Saya melihat ke dalam sini saya melihat baju gitu, pas saya ambil bajunya, berat baju ini. Keliatan baju saya ambil, nyangkut celananya gak bisa tarik. Terus saya rasain kakinya apa celananya nyangkut, rupanya celananya, saya tarik keluar," tuturnya.

Sementara itu, Kapolsek Bogor Selatan Kompol Diana mengatakan berdasarkan informasi yang diterimanya bahwa diduga sang anak menyelinap keluar dari rumah ketika lepas dari pengawasan keluarga.

"Neneknya di dapur, ibunya lagi di kamar mandi. Nah si anak ini keluar karena pintu depan terbuka anak ini keluar. Si korban ini umurnya 2 tahun anak laki-laki jadi mungkin karena penasaran keluar," kata Diana.