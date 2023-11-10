Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Letakkan Alquran ke Kemaluan, Pemuda di Tanah Datar Diamankan Polisi

Rus Akbar , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |16:15 WIB
Letakkan Alquran ke Kemaluan, Pemuda di Tanah Datar Diamankan Polisi
Pemuda letakkan alquran ke dekat kemaluan (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

 

BATUSANGKAR - Polres Tanah Datar mengamankan seorang pemuda bernama Nauval Wira Hakim (19) setelah membuat geger media sosial dengan melakukan onani di tangannya kemudian spermanya ditumpahkan dekat Alquran, kemudian menempelkan kemaluan di Alquran.

Kasatreskrim Polres Tanah Datar Iptu Ary Andre saat dihubungi membenarkan kejadian ini, pihak telah mengamankan pemuda tersebut di rumahnya, diduga pelaku melakukan penistaan agama.

“Kami masih mengembangkan kasus ini, karena dia baru kami amankan beberapa jam lalu," katanya, Jumat (10/11/2023).

Penangkapan pemuda tersebut dilakukan, sekira pukul 11.30 WIB di rumahnya di Batusangkar setelah viral di media sosial. “Kita masih melakukan pendalaman kasus ini untuk mengetahui motif pelaku ini,” ujarnya.

Namun Ary Terkait belum mengetahui motif dari bersangkutan, sehingga belum bisa melaporkan secara jauh pengembangan kasus penistaan agama ini.

"Yang bersangkutan ini juga sudah tamat sekolah, mengenai motif dia juga belum kami peroleh. Kami masih akan memeriksa pelaku secara mendalam," ujarnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
