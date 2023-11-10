Viral Lampu Hijau di Traffic Light Jember Hanya Menyala 1 Detik

JEMBER - Viral traffic light atau lampu lalu lintas Kota Jember karena lampu hijau hanya menyala satu detik. Sontak pengendara roda dua dan empat kebingungan harus berhenti kembali dan tidak melanjutkan perjalanan.

Dalam video yang viral yang diunggah pengendara di kawasan perempatan Mastrib, Jember yang memperlihatkan lampu hijau di kawasan itu hanya menyala satu detik.

Sementara lampu merah menyala cukup lama. Sontak kejadian ini membuat pengendara baik roda dua dan empat di kawasan itu kebingungan.

Ada yang kembali berhenti, namun ada juga yang meneruskan perjalanan hingga membuat semrawut lalu lintas.

Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Jember, Erwin Prastyo membenarkan kejadian itu lantaran memang saat diberlakukan uji coba sistem satu arah di kawasan Jalan Mastrib arah kota lampu lalu lintas sejatinya tidak berfungsi.