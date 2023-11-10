Advertisement
HOME NEWS JATIM

Kebakaran di Gunung Kawi Malang Padam, 46 Hektar Hutan Lindung Hangus

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |15:13 WIB
Kebakaran di Gunung Kawi Malang Padam, 46 Hektar Hutan Lindung Hangus
Petugas saat padamkan kebakaran di Gunung Kawi (foto: dok ist)
MALANG - Kebakaran di Gunung Kawi Malang akhirnya padam. Api berhasil dipadamkan pada Kamis petang kemarin (9/11/2023) usai tiga hari operasi pemadaman dilakukan oleh petugas gabungan.

"Sudah padam kemarin siang," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Malang, Sadono Irawan saat dikonfirmasi, Jumat (10/11/2023).

Sadono menuturkan, bila tiga hari sejak dilaporkan terbakar pada Selasa malam (7/11/2023) sudah ada 46 hektar luasan lahan hutan lindung di blok Batu Tulis, sisi Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, yang terbakar.

"Lahan yang terbakar mencapai kurang lebih 46 hektar. Vegetasi yang terbakar berupa cemara gunung, dan semak belukar, petugas berhasil memadamkan api, (di atas Gunung Kawi) belum ada hujan juga," ucap dia kembali.

Proses pemadaman api dilakukan dengan cara manual melalui jalur darat. Petugas gabungan dari BPBD, TNI Polri, Perhutani, relawan, dan masyarakat sekitar. Petugas memadamkan api dengan peralatan sederhana mulai cangkul, sekop, dan memukul-mukulkan titik api dengan ranting dan peralatan manual.

Hingga kini kata Sadono, penyebab kebakaran belum diketahui. Dimana menurutnya, api pertama kali terlihat di petak 193 blok Batu Tulis.

"Untuk sumber api penyebab kebakaran masih belum diketahui. Yang jelas api sudah padam, saat ini dilakukan pemantauan oleh masyarakat sekitar Gunung Kawi," ungkap dia.

