HOME NEWS JABAR

Pelaku Ditangkap, Begini Kronologi Karyawan RSUD Karawang Dibunuh Dukun Pengganda Uang

Nila Kusuma , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |17:40 WIB
Pelaku Ditangkap, Begini Kronologi Karyawan RSUD Karawang Dibunuh Dukun Pengganda Uang
Pelaku ganda uang yang membunuh korbannya berhasil ditangkap. (Foto: Nilakusuma)
A
A
A

KARAWANG - Polres Karawang berhasil menangkap 2 orang pelaku pembunuhan karyawan RSUD Karawang, Fredi Abdul Halim (41), di Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel. Kedua pelaku, S alias Abah (58), dan Kus (32) tahun yang merupakan bapak dan anak ini ditangkap saat sedang tidur di salah satu rumah.

Dalam pengakuannya, pelaku tega menghabisi korban karena sakit hati diancam akan dilaporkan ke polisi karena praktek penggandaan uang tidak terbukti.

Wakil Kepala Polres Karawang, Kompol Prasetyo mengatakan dua orang pelaku ditangkap setelah diketahui keberadaannya di salah satu rumah pelarian. Pelaku ditangkap saat sedang tidur dan setelah mengetahui kedatangan polisi keduanya tidak memberikan perlawanan.

"Kami tangkap di salah satu rumah saat keduanya sedang tidur. Salah seorang pelaku dalam kondisi mabuk kecubung," kata Prasetyo, Jumat (10/11/23).

Menurut Prasetyo, berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku mengaku pembunuhan bermula dari rencana korban untuk menggandakan uang dari Rp5 juta menjadi Rp1 miliar. Namun korban hanya membawa uang Rp3,5 juta dan tetap diterima pelaku. Korban diantar oleh Kus ke rumah Abah untuk melakukan ritual penggandaan uang.

"Jadi Abah yang menjadi dukun pengganda uang. Sedangkan pelaku K yang bertugas mencari pasiennya," katanya.

Prasetyo mengatakan, korban kemudian diajak abah melakukan ritual di dalam rumah pada malam hari. Kemudian korban diminta menunggu hasil dari ritual sambil minum air putih. Saat itulah Kus datang membawa air putih yang sudah dicampur dengan kecubung.

"Maksud pelaku memberi kecubung yang dicampur air agar korban berhalusinasi seolah sudah berhasil mendapatkan uang yang digandakan. Namun setelah minum air putih yang dicampur kecubung korban malah tertidur," katanya.

Pagi harinya korban terbangun dan menanyakan uang hasil ritual penggandaan yang sudah dijalani. Namun pelaku tidak memberikan jawaban yang memuaskan sehingga korban mengancam akan melaporkan kepada polisi.

"Karena diancam oleh korban akan dilaporkan kemudian Abah merasa sakit hati dengan perkataan korban. Abah kemudian merencanakan menghabisi korban," katanya.

Halaman:
1 2
      
